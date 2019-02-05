Стали відомі можливі суперники збірної України з тенісу в Кубку Девіса
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Розсилка
Жеребкування матчів пройде 6 лютого, в середу, о 14:00 за Києвом
Організатори Кубка Девіса опублікували списки збірних у Першій і Другій групах командного турніру згідно з оновленим рейтингом.
Перша Група, Євро-Африканська Зона, сіяні команди:
1. Чехія
2. Швеція
3. Австрія
4. Угорщина
5. Швейцарія
6. Португалія
Несіяних збірні: Білорусь, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Ізраїль, Словаччина та Україна (# 32 у рейтингу).
Матчі в Першій Групі пройдуть у вересні. 12 переможців цього етапу отримають путівки в кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який пройде у лютому. 12 збірних, які зазнають поразки у Першій Групі, виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.
Матчеві зустрічі в Першій групі проходитимуть в тому ж форматі, що і в минулому році: два дня змагань, 4 одиночні гри і один парний поєдинок.
Жеребкування матчів пройде 6 лютого, в середу, о 14:00 за Києвом.
Джерело: btu.org.ua