Стали відомі можливі суперники збірної України з тенісу в Кубку Девіса



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Жеребкування матчів пройде 6 лютого, в середу, о 14:00 за Києвом

Організатори Кубка Девіса опублікували списки збірних у Першій і Другій групах командного турніру згідно з оновленим рейтингом.

Перша Група, Євро-Африканська Зона, сіяні команди:

1. Чехія

2. Швеція

3. Австрія

4. Угорщина

5. Швейцарія

6. Португалія

Несіяних збірні: Білорусь, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Ізраїль, Словаччина та Україна (# 32 у рейтингу).

Матчі в Першій Групі пройдуть у вересні. 12 переможців цього етапу отримають путівки в кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який пройде у лютому. 12 збірних, які зазнають поразки у Першій Групі, виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.

Матчеві зустрічі в Першій групі проходитимуть в тому ж форматі, що і в минулому році: два дня змагань, 4 одиночні гри і один парний поєдинок.

Жеребкування матчів пройде 6 лютого, в середу, о 14:00 за Києвом.

Джерело: btu.org.ua