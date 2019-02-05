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    Стали відомі можливі суперники збірної України з тенісу в Кубку Девіса

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    Стали відомі можливі суперники збірної України з тенісу в Кубку Девіса

    Жеребкування матчів пройде 6 лютого, в середу, о 14:00 за Києвом

    Організатори Кубка Девіса опублікували списки збірних у Першій і Другій групах командного турніру згідно з оновленим рейтингом.

    Перша Група, Євро-Африканська Зона, сіяні команди:

    1. Чехія
    2. Швеція
    3. Австрія
    4. Угорщина
    5. Швейцарія
    6. Португалія

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    Несіяних збірні: Білорусь, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Ізраїль, Словаччина та Україна (# 32 у рейтингу).

    Матчі в Першій Групі пройдуть у вересні. 12 переможців цього етапу отримають путівки в кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який пройде у лютому. 12 збірних, які зазнають поразки у Першій Групі, виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.

    Матчеві зустрічі в Першій групі проходитимуть в тому ж форматі, що і в минулому році: два дня змагань, 4 одиночні гри і один парний поєдинок.

    Жеребкування матчів пройде 6 лютого, в середу, о 14:00 за Києвом.

    Джерело: btu.org.ua

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