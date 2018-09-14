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    Стали відомі поєдинки, які пройдуть в межах конгресу WBC в Києві

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    Карен Чухаджан - Стали відомі поєдинки, які пройдуть в межах конгресу WBC в Києві
    Карен Чухаджан

    Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня

    В межах2 конгресу WBC, який пройде з 30 вересня по 5 жовтня в Києві, відбудеться чотири титульні поєдинки.

    Чемпіон WBC серед юніорів Раміль Гаджієв (7-1-1, 4 КО) битиметься за пояс інтернаціонального чемпіона WBC в суперсередній вазі проти мексиканця Бруно Сандовала (23-2-1, 17 КО).

    Інтерконтинентальний чемпіон WBA в середній вазі Хасан Байсангуров (16-0, 7 КО) проведе перший захист титулу проти мексиканця Пауля Рамона Валензуели (23-7, 16 КО).

    Також виступлять українці Карен Чухаджан (12-1, 6 КО), який битиметься за пояс чемпіона світу WBC серед юніорів в напівсередній категорії і Арам Фанія (13-0, 1 КО), який поб'ється за пояс інтернаціонального чемпіона WBC в суперлегкій вазі.

    Організаторами боїв стали українські промоутерські компанії BoomBox Promotions і Sparta Boxing Promotions.

    Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

    Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

    Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс
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