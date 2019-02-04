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    Стали відомі склади «кошиків» для жеребкування Фіналу Кубка Девіса

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    Стали відомі склади «кошиків» для жеребкування Фіналу Кубка Девіса

    В кінці листопада цього року 18 збірних будуть боротися за головний трофей турніру в Мадриді

    Жеребкування групового етапу Фіналу Кубка Девіса пройде 14 лютого.

    Учасниками фінального розіграшу змагань стали: Хорватія, Франція, Іспанія, США, Великобританія, Аргентина, Австралія, Італія, Японія, Сербія, Казахстан, Нідерланди, Чилі, Колумбія, Німеччина, Росія, Канада, Бельгія.

    За результатами в рейтингу націй від 4 лютого 2019 року організатори розділили команди по 3 «кошиках». Нагадаємо, що на груповому етапі Фіналу Кубка Девіса зіграють 6 груп по 3 команди в кожній.

    КОШИК 1: Франція, Хорватія, Аргентина, Бельгія, Великобританія, США.

    КОШИК 2: Іспанія, Сербія, Австралія, Італія, Німеччина, Казахстан.

    КОШИК 3: Японія, Канада, Колумбія, Нідерланди, Росія, Чилі.

    Джерело: btu.org.ua

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