Стали відомі склади «кошиків» для жеребкування Фіналу Кубка Девіса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В кінці листопада цього року 18 збірних будуть боротися за головний трофей турніру в Мадриді

Жеребкування групового етапу Фіналу Кубка Девіса пройде 14 лютого.

Учасниками фінального розіграшу змагань стали: Хорватія, Франція, Іспанія, США, Великобританія, Аргентина, Австралія, Італія, Японія, Сербія, Казахстан, Нідерланди, Чилі, Колумбія, Німеччина, Росія, Канада, Бельгія.

За результатами в рейтингу націй від 4 лютого 2019 року організатори розділили команди по 3 «кошиках». Нагадаємо, що на груповому етапі Фіналу Кубка Девіса зіграють 6 груп по 3 команди в кожній.

КОШИК 1: Франція, Хорватія, Аргентина, Бельгія, Великобританія, США.



КОШИК 2: Іспанія, Сербія, Австралія, Італія, Німеччина, Казахстан.



КОШИК 3: Японія, Канада, Колумбія, Нідерланди, Росія, Чилі.

Джерело: btu.org.ua