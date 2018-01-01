  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стали відомі спаринг-партнери «Карпат» на зборах в Туреччині

    Серед суперників титулований угорський клуб
    «Карпати» назвали суперників, з якими зіграють на зимових зборах в Туреччині. Львівський клуб 29 січня зіграє з азербайджанським «Кешли», яку тренує Юрій Максимов, 1 лютого - з польською «Ягеллонією», 4 лютого - з болгарським «Септемврі», 11 лютого - з угорським «Дебреценом». Також
    • Вчора, 21:56
    • Розсилка
    Фото: ФК Карпати
    Фото: ФК Карпати

    Серед суперників титулований угорський клуб

    «Карпати» назвали суперників, з якими зіграють на зимових зборах в Туреччині.

    Львівський клуб 29 січня зіграє з азербайджанським «Кешли», яку тренує Юрій Максимов, 1 лютого - з польською «Ягеллонією», 4 лютого - з болгарським «Септемврі», 11 лютого - з угорським «Дебреценом».

    Також «Карпати» запланували спаринги на 8 і 14 лютого.

    Раніше повідомлялося, що у півзахисника «Карпат» Фернандо Тіссоне закінчився контракт з львівським клубом і футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ