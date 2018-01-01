Стали відомі спаринг-партнери «Карпат» на зборах в Туреччині
- Вчора, 21:56
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Фото: ФК Карпати
Серед суперників титулований угорський клуб
«Карпати» назвали суперників, з якими зіграють на зимових зборах в Туреччині.
Львівський клуб 29 січня зіграє з азербайджанським «Кешли», яку тренує Юрій Максимов, 1 лютого - з польською «Ягеллонією», 4 лютого - з болгарським «Септемврі», 11 лютого - з угорським «Дебреценом».
Також «Карпати» запланували спаринги на 8 і 14 лютого.
Раніше повідомлялося, що у півзахисника «Карпат» Фернандо Тіссоне закінчився контракт з львівським клубом і футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.