Стали відомі спаринг-партнери «Карпат» на зборах в Туреччині

Серед суперників титулований угорський клуб

«Карпати» назвали суперників, з якими зіграють на зимових зборах в Туреччині. Львівський клуб 29 січня зіграє з азербайджанським «Кешли», яку тренує Юрій Максимов, 1 лютого - з польською «Ягеллонією», 4 лютого - з болгарським «Септемврі», 11 лютого - з угорським «Дебреценом». Також



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Фото: ФК Карпати

Серед суперників титулований угорський клуб

«Карпати» назвали суперників, з якими зіграють на зимових зборах в Туреччині.

Львівський клуб 29 січня зіграє з азербайджанським «Кешли», яку тренує Юрій Максимов, 1 лютого - з польською «Ягеллонією», 4 лютого - з болгарським «Септемврі», 11 лютого - з угорським «Дебреценом».

Також «Карпати» запланували спаринги на 8 і 14 лютого.

Раніше повідомлялося, що у півзахисника «Карпат» Фернандо Тіссоне закінчився контракт з львівським клубом і футболіст може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.