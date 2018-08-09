Стало відомо, чому Даніель Ріккардо змінив команду у Формулі-1



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У Red Bull кажуть, що Ріккардо пішов через Ферстаппена

Керівник команди Формула-1 Red Bull Крістіан Хорнер сказав, що Даніель Ріккардо пішов до Renault через те, що боявся отримати роль підтримки Макса Ферстаппена.

Після тестової сесії Формули-1 в Угорщині Ріккардо припускав, що підпише угоду з Red Bull, коли завершиться його відпустка у Сполучених Штатах.

Проте за два дні він повідомив команду, що підписав контракт із Renault.

«Після тривалого перельоту в Америку Даніель вирішив, що хоче змін, - сказав Хорнер в подкасті на каналі Формули-1. - Якщо подивитися на раціональні причини, то їх складно зрозуміти».

Хорнер сказав, що зрозумів би рішення Ріккардо, якби він перейшов до Ferrari чи Mercedes. Він називає перехід до Renault, яка наразі змагається у середині пелотону, великим ризиком для розвитку кар’єри.

Проте Хорнер поважає бажання Ріккардо виконувати роль лідера, хоча й і в меншому навколишньому середовищі.

Він додав: «Змагання між ним та Максом дуже напружене. Гадаю, Даніель просто вирішив, що зараз правильний час спробувати щось інше».

Хорнер вважає, що Ферстаппен став ключовим фактором через те, що Red Bull задовільняла кожну вимогу Ріккардо.

Це також включало запит на підписання контракту лише на один рік, оскільки на 2020-й у його послугах могли бути зацікавлені у Mercedes чи Ferrari. Окрім того, Ріккардо отримав право зачекати на рішення Red Bull щодо постачальника двигунів.

Джерело: ua.motorsport.com