Стало відомо, коли відбудуться матчі за перший в історії Суперкубок України з баскетболу
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Баскетбольна Україна в очікуванні нового сезону
Вперше український баскетбольний сезон розпочнеться матчами за Суперкубок України.
Це рішення ухвалила президія ФБУ, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Дебютний Суперкубок України розіграють у двох матчах (дві гри як одна).
Його учасниками стануть чинні чемпіони України – «Черкаські Мавпи», а також володар кубка України – «Дніпро».
Стартовий матч Суперкубка України відбудеться 23 вересня і стане першим офіційним матчем баскетбольного сезону в Україні.
Друга гра відбудеться 30 вересня.
Господар першого матчу визначатиметься шляхом жеребкування. У п’ятницю (17 серпня) в офісі ФБУ відбудеться процедура жеребкування, на яку запрошені представники обох клубів.
Пряму трансляцію жеребкування Суперкубку України уболівальники зможуть побачити на сайті ФБУ. Початок трансляції 17 серпня о 13:55.