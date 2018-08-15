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    Стало відомо, коли відбудуться матчі за перший в історії Суперкубок України з баскетболу

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    Стало відомо, коли відбудуться матчі за перший в історії Суперкубок України з баскетболу

    Баскетбольна Україна в очікуванні нового сезону

    Вперше український баскетбольний сезон розпочнеться матчами за Суперкубок України.

    Це рішення ухвалила президія ФБУ, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Дебютний Суперкубок України розіграють у двох матчах (дві гри як одна).

    Його учасниками стануть чинні чемпіони України – «Черкаські Мавпи», а також володар кубка України – «Дніпро».

    Стартовий матч Суперкубка України відбудеться 23 вересня і стане першим офіційним матчем баскетбольного сезону в Україні.

    Друга гра відбудеться 30 вересня.

    Господар першого матчу визначатиметься шляхом жеребкування. У п’ятницю (17 серпня) в офісі ФБУ відбудеться процедура жеребкування, на яку запрошені представники обох клубів.

    Пряму трансляцію жеребкування Суперкубку України уболівальники зможуть побачити на сайті ФБУ. Початок трансляції 17 серпня о 13:55.

    жеребкування Суперкубок України баскетбол
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