Стало відомо, у якому випадку росіянин Повєткін може отримати чемпіонський бій з Джошуа

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Ентоні Джошуа й Едді Херню Фото skysports.com

Станеться це тільки тоді, якщо Вайлдер відмовиться приїхати у Великобританію

Наступний поєдинок чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF у надважкій вазі Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) з Великобританії проведе у вересні у рідних стінах проти чемпіона WBC американця Діонтея Вайлдера (40-0, 39 КО).

Це, якщо вірити на слово британському промоутеру Едді Херну (Matchroom Boxing).

«Думаю, протягом найближчих двох тижнів ми закриємо всі питання щодо наступного бою Джошуа, - цитує промоутера BoxingScene. - Ми прийняли рішення, що бій відбудеться у вересні».

«Суперник? Ми націлені на бій проти Вайлдера. Ми віримо, що бій за статус абсолютного чемпіона суперважкої ваги повинен відбутися тут, у Великій Британії. Тому продовжуємо вести діалог з командою Вайлдера», - додав він.

За словами Херна, якщо ж раптом Вайлдер передумає летіти до Великобританії на бій з Джошуа, тоді у ринг до британського чемпіону вийде обов'язковий претендент за лінії WBA росіянин Олександр Повєткін (34-1, 24 КО).

«Якщо Вайлдер раптом відмовиться від бою у Великобританії, тоді його однозначно замінить Повєткін. І Вайлдер, і Повєткін є дуже небезпечними суперниками. Ми навіть вирішили отримати у бою з Вайлдером перевагу рідних стін, відмовившись від більш привабливого у фінансовому плані варіанту у США», - пояснив він.

Раніше Володимир Кличко розповів, чого очікує від бою Джошуа – Вайлдер.

Джерело: vringe.com