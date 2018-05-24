Володимир Кличко розповів, чого очікує від бою Джошуа – Вайлдер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ентоні Джошуа та Володимир Кличко

За словами молодшого з братів Кличків, йому до вподоби обидва боксери

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко поділився своїми очікуваннями від потенційного бою двох нинішніх чемпіонів світу у цій же ваговій категорії – американця Деонтея Вайлдера та британця Ентоні Джошуа.

Про це сам легендарний українець розповів в інтерв'ю ES News.

«Обидва вони – відмінні бійці. Я добре знаю обох, спарингував з обома. Мені подобаються ці бійці», - сказав він, передає boxingnews.com.ua.

«Але я думаю, що Джошуа більш досконалий боєць, хоча він і не такий швидкий, як Вайлдер. Але його аматорський бекграунд, його фундаментальна підготовка краще. до того ж, Джошуа молодше, і він може додати більше трюків у свій арсенал, ніж Вайлдер», - додав Володимир Кличко.

Нагадаємо, кривдник молодшого з братів у червні проведе бій проти маловідомого албанця.

Зауважимо, що Володимир Кличко не виключає свого повернення на ринг.

«Ніколи не говори ніколи, багато що може змінитися. Люди часто змінюють сфери діяльності протягом життя», - сказав нещодавно він,