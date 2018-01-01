Став відомий час початку товариського матчу збірної України з Японією
- Сьогодні, 14:02
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Як відомо, матч відбудеться 27 березня
Товариська зустріч між національними збірними Японії та України, яка відбудеться 27 березня 2018 року, розпочнеться о 15.20 за київським часом.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Нагадаємо, що поєдинок пройде в межах Kirin Challenge Cup 2018 in Europe у бельгійському місті Льєж на стадіоні «Моріс Дюфран».
Останньої серйозної реконструкції ця арена, яка може вмістити на своїх трибунах трохи більше 30 тисяч глядачів, зазнала у 1999 році, напередодні Євро-2000, яке відбувалося в Бельгії та Нідерландах.
Додамо, що це буде третя зустріч збірної України з японцями.
21 березня 2002 року в Осаці наша команда програла — 0:1, а 12 жовтня 2005 року у Києві взяла своєрідний реванш — 1:0.
Варто також зазначити, що збірна Японії є учасником фінальної стадії ЧС-2018.
На груповому етапі вона зустрінеться з Колумбією, Польщею та Сенегалом.
Раніше повідомлялося, що у травні і червні збірна України проведе три товариські матчі, два з яких пройдуть в Києві.
Нагадаємо, крім Японії, серед потенційних суперників України називали збірні Аргентини, Швейцарії, Єгипту.