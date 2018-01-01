  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Став відомий час початку товариського матчу збірної України з Японією

    Як відомо, матч відбудеться 27 березня
    Товариська зустріч між національними збірними Японії та України, яка відбудеться 27 березня 2018 року, розпочнеться о 15.20 за київським часом. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Нагадаємо, що поєдинок пройде в межах Kirin Challenge Cup 2018 in Europe у бельгійському місті Льєж на стадіоні «Моріс
    • Сьогодні, 14:02
    • Розсилка
    Арена &laquo;Моріс Дюфран&raquo;. Фото:&nbsp;standard.be
    Арена «Моріс Дюфран». Фото: standard.be

    Як відомо, матч відбудеться 27 березня

    Товариська зустріч між національними збірними Японії та України, яка відбудеться 27 березня 2018 року, розпочнеться о 15.20 за київським часом.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Нагадаємо, що поєдинок пройде в межах Kirin Challenge Cup 2018 in Europe у бельгійському місті Льєж на стадіоні «Моріс Дюфран».

    Останньої серйозної реконструкції ця арена, яка може вмістити на своїх трибунах трохи більше 30 тисяч глядачів, зазнала у 1999 році, напередодні Євро-2000, яке відбувалося в Бельгії та Нідерландах.

    Додамо, що це буде третя зустріч збірної України з японцями.

    21 березня 2002 року в Осаці наша команда програла — 0:1, а 12 жовтня 2005 року у Києві взяла своєрідний реванш — 1:0.

    Варто також зазначити, що збірна Японії є учасником фінальної стадії ЧС-2018.

    На груповому етапі вона зустрінеться з Колумбією, Польщею та Сенегалом.

    Раніше повідомлялося, що у травні і червні збірна України проведе три товариські матчі, два з яких пройдуть в Києві.

    Нагадаємо, крім Японії, серед потенційних суперників України називали збірні Аргентини, Швейцарії, Єгипту.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ