Став відомий час початку товариського матчу збірної України з Японією

Останньої серйозної реконструкції ця арена, яка може вмістити на своїх трибунах трохи більше 30 тисяч глядачів, зазнала у 1999 році, напередодні Євро-2000, яке відбувалося в Бельгії та Нідерландах.

Додамо, що це буде третя зустріч збірної України з японцями.

21 березня 2002 року в Осаці наша команда програла — 0:1, а 12 жовтня 2005 року у Києві взяла своєрідний реванш — 1:0.

Варто також зазначити, що збірна Японії є учасником фінальної стадії ЧС-2018.

На груповому етапі вона зустрінеться з Колумбією, Польщею та Сенегалом.

Раніше повідомлялося, що у травні і червні збірна України проведе три товариські матчі, два з яких пройдуть в Києві.

Нагадаємо, крім Японії, серед потенційних суперників України називали збірні Аргентини, Швейцарії, Єгипту.