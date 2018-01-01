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    Став відомий повний перелік учасників «24 години Ле-Мана» 2018 року

    Участь у гонці візьмуть участь, серед інших, чинний пілот Формули-1 Фернандо Алонсо та колишній пілот Віталій Петров
    Західний автомобільний клуб опублікував повний перелік усіх учасників 86-ої гонки «24 години Ле-Мана». За чотири місяці до початку чергового гоночного марафону «24 години Ле-Мана» у Парижі були оголошені усі екіпажі чемпіонату. У категорії LMP1 представлено 10 екіпажів із шести команд. До двох гібридів Toyota долучились
    • Сьогодні, 21:53
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    Участь у гонці візьмуть участь, серед інших, чинний пілот Формули-1 Фернандо Алонсо та колишній пілот Віталій Петров

    Західний автомобільний клуб опублікував повний перелік усіх учасників 86-ої гонки «24 години Ле-Мана».

    За чотири місяці до початку чергового гоночного марафону «24 години Ле-Мана» у Парижі були оголошені усі екіпажі чемпіонату.

    У категорії LMP1 представлено 10 екіпажів із шести команд. До двох гібридів Toyota долучились вісім негібридних машин.

    У класі LMP2 заявлено 20 екіпажів із 15-ти команд – третина усіх машин. Цього року повертаються Ligier та Dallara, а Jackie Chan DC Racing виставить одразу чотири машини.

    У повному сезоні WEC візьмуть участь лише 7 екіпажів.

    Щодо категорії LMGTE Pro, то у ній візьмуть участь 17 машин із шести команд, що на сім більше за WEC. Серед іншого, Ford представлений одразу чотирма екіпажами.

    У найповільнішому класі – LMGTE Am – виступить 12 команд на 13 машинах, що на чотири більше, ніж у WEC.

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