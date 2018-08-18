Став відомий склад молодіжної жіночої збірної України з боксу на чемпіонат світу



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Фото ФБУ

Україну представлять вісім спортсменок

Старший тренер молодіжної жіночої збірної України з боксу Сергій Данилів, оголосив склад команди на чемпіонат світу, який найближчими днями стартує в Угорщині.

Головний молодіжний міжнародний старт року пройде з 20 по 31 серпня у столиці Угорщини – Будапешті, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

Отож, молодіжну жіночу збірну України на чемпіонаті світу представлятимуть:

вагова категорія 48 кг – Олена Іванісова

вагова категорія 54 кг – Анастасія Лісінська

вагова категорія 57 кг – Тетяна Родіонова

вагова категорія 60 кг – Вероніка Корець

вагова категорія 64 кг – Марія Сєдая

вагова категорія 69 кг – Олеся Крисюк

вагова категорія 81 кг – Кароліна Махно

вагова категорія +81 кг – Марія Ловчинська

«Наші дівчата показали дуже цікавий та змістовний бокс на чемпіонаті Європи в Італії цього року. Саме завдяки старанням жіноча молодіжна збірна посіла перше загальнокомандне місце. Маю надію, що і на світовій першості ми зможемо повторити це досягнення», - зазначив старший тренер збірної України Сергій Данилів.

Збірна України виборола дві золоті й одну бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2018. Саме завдяки здобутим нагородам молодіжна жіноча збірна і посіла перше загальнокомандне місце.