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    Став відомий склад молодіжної жіночої збірної України з боксу на чемпіонат світу

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    Фото ФБУ - Став відомий склад молодіжної жіночої збірної України з боксу на чемпіонат світу
    Фото ФБУ

    Україну представлять вісім спортсменок

    Старший тренер молодіжної жіночої збірної України з боксу Сергій Данилів, оголосив склад команди на чемпіонат світу, який найближчими днями стартує в Угорщині.

    Головний молодіжний міжнародний старт року пройде з 20 по 31 серпня у столиці Угорщини – Будапешті, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Отож, молодіжну жіночу збірну України на чемпіонаті світу представлятимуть:

    вагова категорія 48 кг – Олена Іванісова
    вагова категорія 54 кг – Анастасія Лісінська
    вагова категорія 57 кг – Тетяна Родіонова
    вагова категорія 60 кг – Вероніка Корець
    вагова категорія 64 кг – Марія Сєдая
    вагова категорія 69 кг – Олеся Крисюк
    вагова категорія 81 кг – Кароліна Махно
    вагова категорія +81 кг – Марія Ловчинська

    «Наші дівчата показали дуже цікавий та змістовний бокс на чемпіонаті Європи в Італії цього року. Саме завдяки старанням жіноча молодіжна збірна посіла перше загальнокомандне місце. Маю надію, що і на світовій першості ми зможемо повторити це досягнення», - зазначив старший тренер збірної України Сергій Данилів.

    Збірна України виборола дві золоті й одну бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2018. Саме завдяки здобутим нагородам молодіжна жіноча збірна і посіла перше загальнокомандне місце.

    чемпіонат світу бокс Збірна України тренер
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