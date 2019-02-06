Став відомий суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Визначився суперник нашої команди по матчу в Першій групі Євро-Африканської зони

Восени 2019 року підопічні Андрія Медведєва будуть боротися за вихід в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020 проти збірної Угорщини. Протистояння відбудеться на кортах наших суперників. Рахунок особистих зустрічей 2:0 на користь українців. Останній поєдинок команд відбувся ще в 2005 році.

Матчі в Першій групі пройдуть 13-14 та 14-15 вересня.

12 переможців цього етапу отримають путівки в кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який пройде у лютому 2020 року. 12 збірних, які зазнають поразки у Першій Групі виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.

Джерело: btu.org.ua