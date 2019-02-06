  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Став відомий суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса

    • Розсилка
    Став відомий суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса

    Визначився суперник нашої команди по матчу в Першій групі Євро-Африканської зони

    Восени 2019 року підопічні Андрія Медведєва будуть боротися за вихід в кваліфікацію Фіналу Кубка Девіса-2020 проти збірної Угорщини. Протистояння відбудеться на кортах наших суперників. Рахунок особистих зустрічей 2:0 на користь українців. Останній поєдинок команд відбувся ще в 2005 році.

    Читайте також

    Матчі в Першій групі пройдуть 13-14 та 14-15 вересня.

    12 переможців цього етапу отримають путівки в кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який пройде у лютому 2020 року. 12 збірних, які зазнають поразки у Першій Групі виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    теніс Кубок Девіса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ