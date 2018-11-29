Страхова не змогла вийти до 1/2 фіналу тенісного турніру в Індії



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Українка поступилася четвертій ракетці змагань

У чвертьфінальному матчі турніру з призовим фондом $25000 українська тенісистка програла представниці Індії Карман Каур Тханді: 6:7(9), 2:6.

У стартовому сеті Страхова вела з рахунком 4:2, не змогла подати на сет в дванадцятому геймі і не реалізувала три сетбола на тай-брейку.

Валерія зазнала третьої поразки від Тхандів на турнірі в Пуне. Раніше це відбувалося в грудні 2016 і 2017 року.

Нагадаємо, у матчі другого кола Страхова обіграла німецьку тенісистку Катаріну Герлах.

Джерело: btu.org.ua