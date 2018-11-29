  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Страхова не змогла вийти до 1/2 фіналу тенісного турніру в Індії

    • Розсилка
    Страхова не змогла вийти до 1/2 фіналу тенісного турніру в Індії

    Українка поступилася четвертій ракетці змагань

    У чвертьфінальному матчі турніру з призовим фондом $25000 українська тенісистка програла представниці Індії Карман Каур Тханді: 6:7(9), 2:6.

    У стартовому сеті Страхова вела з рахунком 4:2, не змогла подати на сет в дванадцятому геймі і не реалізувала три сетбола на тай-брейку.

    Валерія зазнала третьої поразки від Тхандів на турнірі в Пуне. Раніше це відбувалося в грудні 2016 і 2017 року.

    Нагадаємо, у матчі другого кола Страхова обіграла німецьку тенісистку Катаріну Герлах.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ