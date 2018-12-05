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    Суд в Лондоні зняв арешт з активів власника «Дніпра» Коломойського

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    Ігор Коломойський - Суд в Лондоні зняв арешт з активів власника «Дніпра» Коломойського
    Ігор Коломойський

    Водночас, в «ПриватБанку» заявили, що судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається в силі

    Вищий суд Лондона зняв арешт з активів власника «Дніпра» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, який був накладений за позовом «ПриватБанку».

    Суд також наказав банку повністю відшкодувати понесені судові витрати Коломойському і Боголюбову.

    Юристи Коломойського також повідомили, що всесвітній арешт рахунків був помилковим.

    Водночас, в «ПриватБанку» заявили, що судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається в силі.

    «Відповідачам і надалі заборонено, крім іншого, відчужувати свої активи без згоди банку або дозволу англійського суду», - заявили в банку.

    Нагадаємо, нинішнє керівництво «ПриватБанку» раніше надало докази того, що олігархи незаконно вивели з банку близько двох мільярдів доларів.

    Джерело: Tribuna.com

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