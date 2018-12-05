Суд в Лондоні зняв арешт з активів власника «Дніпра» Коломойського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Водночас, в «ПриватБанку» заявили, що судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається в силі

Вищий суд Лондона зняв арешт з активів власника «Дніпра» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, який був накладений за позовом «ПриватБанку».

Суд також наказав банку повністю відшкодувати понесені судові витрати Коломойському і Боголюбову.

Юристи Коломойського також повідомили, що всесвітній арешт рахунків був помилковим.

Водночас, в «ПриватБанку» заявили, що судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається в силі.

«Відповідачам і надалі заборонено, крім іншого, відчужувати свої активи без згоди банку або дозволу англійського суду», - заявили в банку.

Нагадаємо, нинішнє керівництво «ПриватБанку» раніше надало докази того, що олігархи незаконно вивели з банку близько двох мільярдів доларів.

Джерело: Tribuna.com