Суперкубок України з волейболу вперше буде розіграний в Луцьку



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Барком-Кажани спробують виграти другий у історії Суперкубок України

Суперкубок України розігрується з 2016 року

22 вересня у чоловіків за почесний трофей посперечаються «Барком-Кажани» і «Новатор», а у жінок – «Хімік» і «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ».

Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

Місце проведення поєдинків за Суперкубок знову змінило прописку.

Цього року його ареною стане СК ОДЮСШ у Луцьку, де, як відомо, свої домашні ігри проводять срібні призерки останнього сезону Суперліги – спортсменки «Волинь-Університету-ОДЮСШ».

Отже, 22 вересня о 14.30 боротьбу за авторитетний приз поведуть жіночі команди «Хімік» та «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», а о 17.00 на майданчик вийдуть волейболісти чоловічих клубів «Барком-Кажани» і «Новатор».

Суперкубок України розігрується з 2016 року.

Перший раз трофеї розігрувалися в Києві, а в 2017 році - в Черкасах. «Хімік» є дворазовим переможцем Суперкубка у жінок, тоді як у чоловіків по одній перемозі у чинних чемпіонів України «Барком-Кажани» та у харківського «Локомотива», який може не вийти на наступний сезон Суперліги.