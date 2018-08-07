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    Суперкубок України з волейболу вперше буде розіграний в Луцьку

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    Барком-Кажани&nbsp;спробують виграти другий у історії Суперкубок України - Суперкубок України з волейболу вперше буде розіграний в Луцьку
    Барком-Кажани спробують виграти другий у історії Суперкубок України

    Суперкубок України розігрується з 2016 року

    22 вересня у чоловіків за почесний трофей посперечаються «Барком-Кажани» і «Новатор», а у жінок – «Хімік» і «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

    Місце проведення поєдинків за Суперкубок знову змінило прописку.

    Цього року його ареною стане СК ОДЮСШ у Луцьку, де, як відомо, свої домашні ігри проводять срібні призерки останнього сезону Суперліги – спортсменки «Волинь-Університету-ОДЮСШ».

    Отже, 22 вересня о 14.30 боротьбу за авторитетний приз поведуть жіночі команди «Хімік» та «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», а о 17.00 на майданчик вийдуть волейболісти чоловічих клубів «Барком-Кажани» і «Новатор».

    Суперкубок України розігрується з 2016 року.

    Перший раз трофеї розігрувалися в Києві, а в 2017 році - в Черкасах. «Хімік» є дворазовим переможцем Суперкубка у жінок, тоді як у чоловіків по одній перемозі у чинних чемпіонів України «Барком-Кажани» та у харківського «Локомотива», який може не вийти на наступний сезон Суперліги.

    Волейбол Суперкубок України
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