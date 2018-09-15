Суперник «Динамо» у Лізі Європи програв у черговому турі чемпіонату Франції
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Фото взяте з ресурсу wellbets.ru
«Ренн» зазнав другої поразки у внутрішній першості
Французький «Ренн», який є суперником динамівців у Лізі Європи, поступився вдома у чемпіонаті Франції напередодні старту в єврокубку.
Після чотирьох турів «Ренн» мав сім балів у своєму активі, «Ніцца» – чотири.
Гості, завдяки перемозі, піднялися на восьме місце і тепер дихають «Ренну» у потилицю.
Суперники київського «Динамо» вийшли вперед на початку другої половини зустрічі, але під кінець матчу пропустили двічі.
Нагадаємо, «Динамо» зіграє з французами у межах третього та четвертого турів Ліги Європи, 25 жовтня вдома та 5 листопада на виїзді.
Чемпіонат Франції з футболу
Матч 5-го туру
«Ніцца» – «Ренн» – 2:1 (2:1)
Голи: Сен-Максімен, 77, Ле-Мелу, 89 — Сарр, 58.