Суперник збірної України у Лізі націй домовився про спаринг із Польщею

Цей поєдинок має відбутися у листопаді цього року

Збірна Чехії, яка виступає в одній групі Ліги націй із командою України, майже сформувала календар ігор на 2018 рік. Футбольна асоціація Чехії та Польський футбольний союз офіційно домовилися про проведення товариського матчу між національними збірними цих країн 15 листопада 2018 року. Місце проведення спарингу буде визначено пізніше, інформує



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Збірна Чехії з футболу

Цей поєдинок має відбутися у листопаді цього року

Збірна Чехії, яка виступає в одній групі Ліги націй із командою України, майже сформувала календар ігор на 2018 рік.

Футбольна асоціація Чехії та Польський футбольний союз офіційно домовилися про проведення товариського матчу між національними збірними цих країн 15 листопада 2018 року.

Місце проведення спарингу буде визначено пізніше, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Головний тренер збірної Чехії Карел Яролім підкреслив, що для його підопічних гра з командою, в якій є така зірка, як Роберт Левандовськи, стане найсерйознішим викликом.

Таким чином, восени у календарі збірної Чехії залишилося тільки одне вікно – 9-11 вересня. Пошуки спаринг-партнера для чехів на цю дату тривають.

У березні нинішнього року підопічні Карела Яроліма візьмуть участь у розіграші Кубка Китаю. 22 березня чеська команда у півфіналі Кубка зіграє з Уругваєм, а Китай зійдеться зі США. Фінал і матч за третє місце заплановані на 26 число.

Поєдинок між Україною та Чехією в Лізі націй відбудеться 6 вересня у Празі.