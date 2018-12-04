Суперник збірної України у відборі на Євро-2020 залишився без головного тренера



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Едгарас Янкаускас Фото: LFF

Наставник збірної Литви Янкаускас покинув свою посаду

Прес-служба Федерації футболу Литви повідомляє про те, що головний тренер національної команди Едгарас Янкаускас покинув свою посаду.

Сторони домовилися про припинення співпраці за взаємною згодою.

Федерація футболу Литви вже почала пошук нового головного тренера.

«Ми хочемо подякувати Едгарасу та його штабу за професійне ставлення до роботи і відданість, які вони показали як тренери команди. Ми бажаємо Едгарасу і його тренерському штабу успіхів у подальшій кар'єрі та терпіння для постановки нових цілей», - цитує Томаса Данілевічюса, президента Федерації футболу Литви, прес-служба організації.

Янкаускас очолював збірну Литви з січня 2016 року. Під його керівництвом команда провела 29 матчів, у яких здобула три перемоги, п’ять разів зіграла внічию і зазнала 21 поразку.

У групі С4 Ліги націй литовці зайняли останнє місце з нулем набраних очок і вилетіли в дивізіон D.

Нагадаємо, збірна Литви є суперником України у кваліфікації на Євро-2020.

Джерело: sport24.ru