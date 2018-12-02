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    Україна дізналась своїх суперників по кваліфікації на Євро-2020

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    Фото взяте з сайту&nbsp;football.ua - Україна дізналась своїх суперників по кваліфікації на Євро-2020
    Фото взяте з сайту football.ua

    Команда Шевченка потрапила до однієї групи з чинним володарем трофею

    Сьогодні, 2 грудня, у Дубліні відбулося жеребкування кваліфікації до Євро-2020. 

    Своїх суперників дізналась і збірна України. Зірки ірландського футболу Робі Кін та Віктор Бая відправили команду Андрія Шевченка до групи В, де наша збірна зіграє з Сербією, Литвою, Люксембургом  та чинними чемпіонами Європи, командою Кріштіану Роналду - Португалією.

    Результати жеребкування:

    Група А: Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія, Косово

    Група B: Португалія, Україна, Сербія, Литва, Люксембург

    Група C: Голландія, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія, Білорусь

    Група D: Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія, Гібралтар

    Група E: Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина

    Група F: Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія, Фарерські острови

    Група G: Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Македонія, Латвія, Ліхтенштейн

    Група H: Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Молдова, Мальта

    Група I: Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр, Казахстан, Сан-Марино

    Група J: Італія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Греція, Вірменія

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