Україна дізналась своїх суперників по кваліфікації на Євро-2020
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Розсилка
Команда Шевченка потрапила до однієї групи з чинним володарем трофею
Сьогодні, 2 грудня, у Дубліні відбулося жеребкування кваліфікації до Євро-2020.
Своїх суперників дізналась і збірна України. Зірки ірландського футболу Робі Кін та Віктор Бая відправили команду Андрія Шевченка до групи В, де наша збірна зіграє з Сербією, Литвою, Люксембургом та чинними чемпіонами Європи, командою Кріштіану Роналду - Португалією.
Результати жеребкування:
Група А: Англія, Чехія, Болгарія, Чорногорія, Косово
Група B: Португалія, Україна, Сербія, Литва, Люксембург
Група C: Голландія, Німеччина, Північна Ірландія, Естонія, Білорусь
Група D: Швейцарія, Данія, Ірландія, Грузія, Гібралтар
Група E: Хорватія, Уельс, Словаччина, Угорщина
Група F: Іспанія, Швеція, Норвегія, Румунія, Фарерські острови
Група G: Польща, Австрія, Ізраїль, Словенія, Македонія, Латвія, Ліхтенштейн
Група H: Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Молдова, Мальта
Група I: Бельгія, Росія, Шотландія, Кіпр, Казахстан, Сан-Марино
Група J: Італія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Греція, Вірменія