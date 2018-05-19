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    Світоліна виграла в естонки у півфіналі на турнірі у Римі

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    Еліна Світоліна. Фото&nbsp;Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото Getty Images

    Українка впевнено йде до захисту титулу

    У поєдинку півфіналу турніру WTA Premier 5 в італійському Римі Еліна Світоліна зіграла з Анетт Контавейт.

    Для українки зустріч розпочалася вдало – вона виграла перший сет.

    А звершила все Світоліна у другому, коли взяла подачу суперниці та виграла матч 6:4, 6:3.

    Internazionali BNL d’Italia – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія

    Призовий фонд: $3,351,720

    Gsdasyfk

    Еліна Світоліна (Україна, 4) – Анетт Контавейт (Tcnjysz) – 6:4, 6:3

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    теніс Еліна Світоліна Італія
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