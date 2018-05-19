Світоліна виграла в естонки у півфіналі на турнірі у Римі
-
Розсилка
Еліна Світоліна. Фото Getty Images
Українка впевнено йде до захисту титулу
У поєдинку півфіналу турніру WTA Premier 5 в італійському Римі Еліна Світоліна зіграла з Анетт Контавейт.
Для українки зустріч розпочалася вдало – вона виграла перший сет.
А звершила все Світоліна у другому, коли взяла подачу суперниці та виграла матч 6:4, 6:3.
Internazionali BNL d’Italia – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія
Призовий фонд: $3,351,720
Gsdasyfk
Еліна Світоліна (Україна, 4) – Анетт Контавейт (Tcnjysz) – 6:4, 6:3<!--