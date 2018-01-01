Світоліна має третю за тривалістю переможну серію у фіналах WTA

Найближчим орієнтиром Світоліної є Вінус Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна за календарний рік виграла сім поспіль фіналів на турнірах категорії WTA. Напередодні Світоліна у двох сетах обіграла Дарину Касаткіну (6:4, 6:0) і захистила титул в Дубаї. Попутно українка продовжила свою переможну серію в фіналах до семи матчів, причому між першим і крайнім титулом пройшов лише рік, що



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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Найближчим орієнтиром Світоліної є Вінус Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна за календарний рік виграла сім поспіль фіналів на турнірах категорії WTA.

Напередодні Світоліна у двох сетах обіграла Дарину Касаткіну (6:4, 6:0) і захистила титул в Дубаї.

Попутно українка продовжила свою переможну серію в фіналах до семи матчів, причому між першим і крайнім титулом пройшов лише рік, що набагато швидше аналогічних вдалих відрізків Сімони Халеп і Роберти Вінчі.

Найближчим орієнтиром Світоліної є Вінус Вільямс, а рекорд утримує найтитулованіша тенісистка сучасності Серена Вільямс, яка з 2013 по 2015 зібрала серію і 15 виграних фіналів поспіль.

Джерело: sportarena.com