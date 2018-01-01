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    Світоліна має третю за тривалістю переможну серію у фіналах WTA

    Найближчим орієнтиром Світоліної є Вінус Вільямс
    Українська тенісистка Еліна Світоліна за календарний рік виграла сім поспіль фіналів на турнірах категорії WTA. Напередодні Світоліна у двох сетах обіграла Дарину Касаткіну (6:4, 6:0) і захистила титул в Дубаї. Попутно українка продовжила свою переможну серію в фіналах до семи матчів, причому між першим і крайнім титулом пройшов лише рік, що
    • Сьогодні, 21:50
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Найближчим орієнтиром Світоліної є Вінус Вільямс

    Українська тенісистка Еліна Світоліна за календарний рік виграла сім поспіль фіналів на турнірах категорії WTA.

    Напередодні Світоліна у двох сетах обіграла Дарину Касаткіну (6:4, 6:0) і захистила титул в Дубаї.

    Попутно українка продовжила свою переможну серію в фіналах до семи матчів, причому між першим і крайнім титулом пройшов лише рік, що набагато швидше аналогічних вдалих відрізків Сімони Халеп і Роберти Вінчі.

    Найближчим орієнтиром Світоліної є Вінус Вільямс, а рекорд утримує найтитулованіша тенісистка сучасності Серена Вільямс, яка з 2013 по 2015 зібрала серію і 15 виграних фіналів поспіль.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Еліна Світоліна рекорд
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