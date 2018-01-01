Українка Світоліна у фіналі тенісного турніру WTA перемогла росіянку Касаткіну

Це другий титул в сезоні для української тенісистки

Перша ракетка України Еліна Світоліна в Дубаї на великому турнірі категорії WTA Premier з призовим фондом $ 2,000,000 оформила другий титул в сезоні. Світоліна добре знала, чого очікувати від Касаткиной в фіналі Dubai Tennis Championships. За особистими зустрічами українка вела 2:0, і обидва поєдинки була непростими - у 2016 році в Нью-Хейвені



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Еліна Світоліна. Фото: WomensTennisBlog.com

Це другий титул в сезоні для української тенісистки

Перша ракетка України Еліна Світоліна в Дубаї на великому турнірі категорії WTA Premier з призовим фондом $ 2,000,000 оформила другий титул в сезоні.

Світоліна добре знала, чого очікувати від Касаткиной в фіналі Dubai Tennis Championships. За особистими зустрічами українка вела 2:0, і обидва поєдинки була непростими - у 2016 році в Нью-Хейвені Еліна обіграла росіянку в трьох сетах (6:4, 5:7, 6:4), а в минулому сезоні в Цинциннаті впоралася з молодою опоненткою за дві партії (7:6, 6:4).

На старті фіналу Світоліній знадобилося кілька геймів, щоб пристрілятися і знайти свою гру. У Касаткіної був шанс захопити ініціативу, але росіянка не реалізувала брейк-поінт. Незабаром Світоліна зробила брейк і пішла у відрив. Після трьох втрачених сет-болів українка на своїй подачі поставила крапку в стартовій партії.

Касаткіна діяла пасивно і намагалася затягнути суперницю в затяжному розіграші, де Світоліна завжди відчуває себе комфортно. Між сетами тренер Дар'ї намагався направити її гру в інше русло, але не вийшло. Світоліна продовжила розстрілювати інертну суперницю з задньої лінії, а рідкісні спроби Касаткіної перейти в атаку часто завершувалися невимушеними помилками.

Пам'ятаючи про вольові якості Касаткіної, Світоліна заспокоїлася тільки в момент оголошення про завершення матчу. До того моменту на табло горіли приємні для ока цифри - 6:4, 6:0 на користь уродженки Одеси.

Титул в Дубаї став для Світоліной 11-м в кар'єрі. Українка стала лише третьою тенісисткою після Вінус Вільямс і Жюстін Енен, яка зуміла захистити перемогу на катарському харді.

Еліна Світоліна слідом за січневої перемогою в Брісбені повторно підкорила Дубай і наздогнала Петру Квітову в рейтингу найтитулованіших тенісисток сезону.

За перемогу на Dubai Tennis Championships українка заробила 500 рейтингових очок і 511 тисяч доларів призових. Дарині Касаткіній дістався чек на 240 тисяч доларів призових і 300 рейтингових пунктів, що дозволить їй дебютувати в топ-20 рейтингу WTA.

Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018

WTA Premier

Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд: $2,623,485

Фінал

Еліна Світоліна (Україна, 1) - Дар'я Касаткіна (Росія) - 6:4, 6:0

Джерело: sportarena.com