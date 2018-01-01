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    Світоліна: Марта Костюк - боєць. Її чекає велике майбутнє

    Світоліна прокоментувала свій дебютний в кар'єрі вихід до четвертого кола Australian Open
    15-річну українську тенісистку Марту Костюк чекає велике майбутнє. Таку думку висловила перша ракетка України Еліна Світоліна, яка прокоментувала свій дебютний в кар'єрі вихід до четвертого кола Australian Open. «Вперше зіграти в четвертому колі - це дуже-дуже особливий результат для мене. Мені завжди подобається приїжджати на Australian
    • Сьогодні, 08:50
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    Еліна Світоліна. Фото: БТУ
    Еліна Світоліна. Фото: БТУ

    Світоліна прокоментувала свій дебютний в кар'єрі вихід до четвертого кола Australian Open

    15-річну українську тенісистку Марту Костюк чекає велике майбутнє.

    Таку думку висловила перша ракетка України Еліна Світоліна, яка прокоментувала свій дебютний в кар'єрі вихід до четвертого кола Australian Open.

    «Вперше зіграти в четвертому колі - це дуже-дуже особливий результат для мене. Мені завжди подобається приїжджати на Australian Open, але я ніколи не проходила далі третього раунду. Шкода, що мені потрібно було грати проти українки, завжди важко грати проти співвітчизниці. Я щаслива, що все ще перебуваю на цьому турнірі», - зазначила вона.

    «Вперше я почула про Марту, коли вона виграла титул в Мельбурні. Вона - боєць, бореться до кінця, ми могли це побачити. Безумовно, її чекає велике майбутнє і ми ще почуємо про неї», - додала Світоліна.

    Суперницею Світоліної в 1/8 фіналу стала 130-а ракетка світу Деніса Аллертова з Чехії.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
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