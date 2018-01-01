Світоліна: Марта Костюк - боєць. Її чекає велике майбутнє
- Сьогодні, 08:50
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Світоліна прокоментувала свій дебютний в кар'єрі вихід до четвертого кола Australian Open
15-річну українську тенісистку Марту Костюк чекає велике майбутнє.
Таку думку висловила перша ракетка України Еліна Світоліна, яка прокоментувала свій дебютний в кар'єрі вихід до четвертого кола Australian Open.
«Вперше зіграти в четвертому колі - це дуже-дуже особливий результат для мене. Мені завжди подобається приїжджати на Australian Open, але я ніколи не проходила далі третього раунду. Шкода, що мені потрібно було грати проти українки, завжди важко грати проти співвітчизниці. Я щаслива, що все ще перебуваю на цьому турнірі», - зазначила вона.
«Вперше я почула про Марту, коли вона виграла титул в Мельбурні. Вона - боєць, бореться до кінця, ми могли це побачити. Безумовно, її чекає велике майбутнє і ми ще почуємо про неї», - додала Світоліна.
Суперницею Світоліної в 1/8 фіналу стала 130-а ракетка світу Деніса Аллертова з Чехії.
Джерело: btu.org.ua