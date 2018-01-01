Світоліна спокійно виграла українське дербі у Костюк на Australian Open

Сильніша з українок довела свою перемогу у двох сетах

Еліна Світоліна вийшла переможницею українського дербі на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу. Вона у двох сетах спокійно розібралася у третьому колі з Мартою Костюк. Очікувалося, що 15-річна Марта дасть бій четвертій ракетці світу, але цього не сталося. Світоліна на виграшний для себе поєдинок використала рівно годину. Еліна

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Еліна Світоліна

Сильніша з українок довела свою перемогу у двох сетах

Еліна Світоліна вийшла переможницею українського дербі на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу.

Вона у двох сетах спокійно розібралася у третьому колі з Мартою Костюк.

Очікувалося, що 15-річна Марта дасть бій четвертій ракетці світу, але цього не сталося.

Світоліна на виграшний для себе поєдинок використала рівно годину.

Еліна невдало почала, програвши власну подачу, але чотири брейки поспіль дозволили їй виграти переший сет 6:2.

У другому ж вся ініціатива належала старшій з українок, яка двічі взяла подачу суперниці та виграла з аналогічним рахунком.

Таким чином, Світоліна вийшла у четвертий раунд змагань, вигравши перший очний поєдинок у Костюк.

Також зауважимо, що Еліна вперше у кар’єрі вийшла в 1/8 фіналу турніру Australian Open.

Australian Open – 2018 року з тенісу

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд – $22,624,000

Третє коло

Еліна Світоліна (Україна, 4) - Марта Костюк (Україна, Q) – 6:2, 6:2