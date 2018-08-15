Світоліна обіграла росіянку у стартовому поєдинку турніру WTA Premier у США
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Розсилка
Еліна вийшла у третє коло
Еліна Світоліна з перемоги стартувала на престижному турнірі WTA Premier 5 в американському Цинциннаті.
У другому колі, з якого українка вступала у боротьбу, вона здолала представницю Росії Світлану Кузнєцову.
Перший сет тривав більше години та завершився на тай-брейку, де сильнішою у психологічному плані виявилася Еліна.
Другий відтинок зустрічі залишився за росіянкою, але у вирішальному сеті Світоліна зібралася, тричі взяла подачу суперниці та виграла 6:4.
У третьому раунді українка зіграє з переможницею зустрічі Аманда Анісімова (США, WTA 173) – Петра Мартич (Хорватія, WTA 51).
Western & Southern Open – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США
Призовий фонд: $2,874,299
Друге коло
Еліна Світоліна (Україна, 5) – Світлана Кузнєцова (Росія, WC) – 7:6(1), 4:6, 6:4