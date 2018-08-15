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    Світоліна обіграла росіянку у стартовому поєдинку турніру WTA Premier у США

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    Еліна Світоліна. Фото Getty Images - Світоліна обіграла росіянку у стартовому поєдинку турніру WTA Premier у США
    Еліна Світоліна. Фото Getty Images

    Еліна вийшла у третє коло

    Еліна Світоліна з перемоги стартувала на престижному турнірі WTA Premier 5 в американському Цинциннаті.

    У другому колі, з якого українка вступала у боротьбу, вона здолала представницю Росії Світлану Кузнєцову.

    Перший сет тривав більше години та завершився на тай-брейку, де сильнішою у психологічному плані виявилася Еліна.

    Другий відтинок зустрічі залишився за росіянкою, але у вирішальному сеті Світоліна зібралася, тричі взяла подачу суперниці та виграла 6:4.

    У третьому раунді українка зіграє з переможницею зустрічі Аманда Анісімова (США, WTA 173) – Петра Мартич (Хорватія, WTA 51).

    Western & Southern Open – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США

    Призовий фонд: $2,874,299

    Друге коло

    Еліна Світоліна (Україна, 5) – Світлана Кузнєцова (Росія, WC) – 7:6(1), 4:6, 6:4

    США теніс Еліна Світоліна
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