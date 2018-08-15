Світоліна обіграла росіянку у стартовому поєдинку турніру WTA Premier у США



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Еліна Світоліна. Фото Getty Images

Еліна вийшла у третє коло

Еліна Світоліна з перемоги стартувала на престижному турнірі WTA Premier 5 в американському Цинциннаті.

У другому колі, з якого українка вступала у боротьбу, вона здолала представницю Росії Світлану Кузнєцову.

Перший сет тривав більше години та завершився на тай-брейку, де сильнішою у психологічному плані виявилася Еліна.

Другий відтинок зустрічі залишився за росіянкою, але у вирішальному сеті Світоліна зібралася, тричі взяла подачу суперниці та виграла 6:4.

У третьому раунді українка зіграє з переможницею зустрічі Аманда Анісімова (США, WTA 173) – Петра Мартич (Хорватія, WTA 51).

Western & Southern Open – 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Цинциннаті, США

Призовий фонд: $2,874,299

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна, 5) – Світлана Кузнєцова (Росія, WC) – 7:6(1), 4:6, 6:4