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    Світоліна отримала сьомий номер посіву на US Open

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    Еліна Світоліна - Світоліна отримала сьомий номер посіву на US Open
    Еліна Світоліна

    У чоловічій сітці перший номер посіву отримав іспанець Рафаель Надаль

    Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала сьомий номер посіву на четвертому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку.

    Про це повідомляє прес-служба турніру.

    Під першим номером у жіночій сітці посіяна лідер світової класифікації румунка Сімона Халеп.

    Шестиразова чемпіонка турніру американка Серена Вільямс отримала 17-й номер, що вище її 26-го місця в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Організатори US Open прийняли до уваги той час, який вона пропустила через декретну відпустку.

    У чоловічій сітці перший номер посіву отримав іспанець Рафаель Надаль.

    Відкритий чемпіонат США пройде з 27 серпня по 9 вересня. Призовий фонд змагань становить $53 млн.

    Джерело: Укрінформ

    теніс Еліна Світоліна
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