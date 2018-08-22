Світоліна отримала сьомий номер посіву на US Open



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Еліна Світоліна

У чоловічій сітці перший номер посіву отримав іспанець Рафаель Надаль

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала сьомий номер посіву на четвертому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) у Нью-Йорку.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

Під першим номером у жіночій сітці посіяна лідер світової класифікації румунка Сімона Халеп.

Шестиразова чемпіонка турніру американка Серена Вільямс отримала 17-й номер, що вище її 26-го місця в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Організатори US Open прийняли до уваги той час, який вона пропустила через декретну відпустку.

У чоловічій сітці перший номер посіву отримав іспанець Рафаель Надаль.

Відкритий чемпіонат США пройде з 27 серпня по 9 вересня. Призовий фонд змагань становить $53 млн.

Джерело: Укрінформ