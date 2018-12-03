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    Світоліна вдруге поспіль виступить на показовому турнірі у Франції

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    Світоліна вдруге поспіль виступить на показовому турнірі у Франції

    Змагання пройдуть з 9 по 12 грудня

    У грудні 2017 року в рамках виставкового чемпіонату вперше був проведений і жіночий турнір, переможницею якого стала українка.

    Тоді у фіналі Світоліна обіграла 371-у ракетку світу Одрі Альби.

    Цього року лідер українського тенісу знову вийде на корт в Кані, де також виступлять Олександра Саснович, Данило Медведєв, Роберто Баутіста Агут, Жиль Сімон, Бенуа Пер.

    Змагання пройдуть з 9 по 12 грудня.

    Джерело: btu.org.ua

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