Світоліна вдруге поспіль виступить на показовому турнірі у Франції



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Змагання пройдуть з 9 по 12 грудня

У грудні 2017 року в рамках виставкового чемпіонату вперше був проведений і жіночий турнір, переможницею якого стала українка.

Тоді у фіналі Світоліна обіграла 371-у ракетку світу Одрі Альби.

Цього року лідер українського тенісу знову вийде на корт в Кані, де також виступлять Олександра Саснович, Данило Медведєв, Роберто Баутіста Агут, Жиль Сімон, Бенуа Пер.

Змагання пройдуть з 9 по 12 грудня.

Джерело: btu.org.ua