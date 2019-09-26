Світоліна вибула з турніру в Китаї, але піднялася у вісімку учасниць Підсумкового турніру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еліна Світоліна прощається з Уханем Фото із соцмереж

Провідна українська тенісистка поки не спромоглася виграти жодного турніру в 2019 році

Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України завершила виступи на турнірі із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

В 1/4 фіналу найсильніша українська тенісистка поступилася американці Елісон Ріск (WTA №35) – 1:6, 3:6.

Матч тривав годину і 25 хвилин.

Попри поразку, вийшовши у чвертьфінал, Світоліна поліпшила свій очковий доробок у рейтингу і повернулася до топ-8 табелю про ранги саме в 2019-му. Це важливо, адже саме вісім найсильніших тенісисток гратимуть у Підсумковому турнірі, чинною переможницею якого наразі є саме Еліна.