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    Світоліна вибула з турніру в Китаї, але піднялася у вісімку учасниць Підсумкового турніру

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    Еліна Світоліна прощається з Уханем - Світоліна вибула з турніру в Китаї, але піднялася у вісімку учасниць Підсумкового турніру
    Еліна Світоліна прощається з Уханем
    Фото із соцмереж

    Провідна українська тенісистка поки не спромоглася виграти жодного турніру в 2019 році

    Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України завершила виступи на турнірі із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

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    В 1/4 фіналу найсильніша українська тенісистка поступилася американці Елісон Ріск (WTA №35) – 1:6, 3:6.

    Матч тривав годину і 25 хвилин.

    Попри поразку, вийшовши у чвертьфінал, Світоліна поліпшила свій очковий доробок у рейтингу і повернулася до топ-8 табелю про ранги саме в 2019-му. Це важливо, адже саме вісім найсильніших тенісисток гратимуть у Підсумковому турнірі, чинною переможницею якого наразі є саме Еліна.

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