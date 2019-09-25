  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Світоліна перемогла росіянку, дворазову чемпіонку турнірів Grand Slam

    • Розсилка
    Еліна Світоліна перемогла в Ухані вже другу титуловану спортсменку - Світоліна перемогла росіянку, дворазову чемпіонку турнірів Grand Slam
    Еліна Світоліна перемогла в Ухані вже другу титуловану спортсменку
    Фейсбук Еліни Світоліної

    З Кузнєцовою Еліна впоралася за годину і 18 хвилин

    Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у чвертьфінал турніру із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

    Читайте також

    У третьому колі змагань наша тенісистка розгромила чемпіонку US Open-2004 і Roland Garros-2009, 34-річну Свєтлану Кузнєцову із РФ (WTA №69) – 6:4, 6:2.

    Для перемоги Еліні знадобилася година і 18 хвилин.

    Додамо, що то було четверте очне побачення суперниць. У попередніх трьох перевага теж була на боці українки: Світоліна перемогла в першому колі Australian Open-2014 і Цинциннаті-2018, але програла у півфіналі Кубка Кремля, куди невідомо навіщо поїхала в 2016-му.

    За місце у півфіналі Світоліна посперечається з переможницею пари Ван Цян (Китай, WTA №16) – Елісон Ріск (США, WTA №35).

     Читайте також: Еліна Світоліна перемогла екс-першу ракетку світу і вийшла в третє коло турніру в Китаї
    Читайте також
    теніс Еліна Світоліна Ван Цян Світлана Кузнєцова Елісон Ріск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ