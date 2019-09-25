Світоліна перемогла росіянку, дворазову чемпіонку турнірів Grand Slam



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Еліна Світоліна перемогла в Ухані вже другу титуловану спортсменку Фейсбук Еліни Світоліної

З Кузнєцовою Еліна впоралася за годину і 18 хвилин

Третя ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у чвертьфінал турніру із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

У третьому колі змагань наша тенісистка розгромила чемпіонку US Open-2004 і Roland Garros-2009, 34-річну Свєтлану Кузнєцову із РФ (WTA №69) – 6:4, 6:2.

Для перемоги Еліні знадобилася година і 18 хвилин.

Додамо, що то було четверте очне побачення суперниць. У попередніх трьох перевага теж була на боці українки: Світоліна перемогла в першому колі Australian Open-2014 і Цинциннаті-2018, але програла у півфіналі Кубка Кремля, куди невідомо навіщо поїхала в 2016-му.

За місце у півфіналі Світоліна посперечається з переможницею пари Ван Цян (Китай, WTA №16) – Елісон Ріск (США, WTA №35).