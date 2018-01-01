Світоліна впевнена, що може стати першою ракеткою світу

Водночас українська тенісистка розуміє, що для цього потрібно дуже багато працювати

Четверта ракета світу Еліна Світоліна ставить перед собою за мету піднятися на перше місце рейтингу WTА, хоч і розуміє, що для цього потрібно дуже багато працювати. Про це вона заявила у коментарі на офіційному сайті Australian Open. «Звичайно, я бачу себе в цій якості, але водночас я ні на мить не забуваю, що потрібно одне місце рвати, щоб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еліна Світоліна. Фото: t witter.com/australianopen

Водночас українська тенісистка розуміє, що для цього потрібно дуже багато працювати

Четверта ракета світу Еліна Світоліна ставить перед собою за мету піднятися на перше місце рейтингу WTА, хоч і розуміє, що для цього потрібно дуже багато працювати.

Про це вона заявила у коментарі на офіційному сайті Australian Open.

«Звичайно, я бачу себе в цій якості, але водночас я ні на мить не забуваю, що потрібно одне місце рвати, щоб піднятися на вершину, тому що немає ніяких способів скоротити дорогу туди», - зазначила вона.

«Всі цього хочуть, всі намагаються з усіх сил. Так що ніяк, крім як роботою, цього не добитися. Треба виходити на корт, робити свою справу так добре, як тільки ти можеш, триматися до останнього і не зменшувати обертів», - додала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу турніру Grand Slam, де зустрінеться з бельгійкою Елізою Мертенс.

Джерело: xsport.ua