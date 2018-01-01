Світоліна впевнена, що може стати першою ракеткою світу
- Сьогодні, 10:10
-
Розсилка
Водночас українська тенісистка розуміє, що для цього потрібно дуже багато працювати
Четверта ракета світу Еліна Світоліна ставить перед собою за мету піднятися на перше місце рейтингу WTА, хоч і розуміє, що для цього потрібно дуже багато працювати.
Про це вона заявила у коментарі на офіційному сайті Australian Open.
«Звичайно, я бачу себе в цій якості, але водночас я ні на мить не забуваю, що потрібно одне місце рвати, щоб піднятися на вершину, тому що немає ніяких способів скоротити дорогу туди», - зазначила вона.
«Всі цього хочуть, всі намагаються з усіх сил. Так що ніяк, крім як роботою, цього не добитися. Треба виходити на корт, робити свою справу так добре, як тільки ти можеш, триматися до останнього і не зменшувати обертів», - додала Світоліна.
Нагадаємо, Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу турніру Grand Slam, де зустрінеться з бельгійкою Елізою Мертенс.
Джерело: xsport.ua