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    Світоліна зізналася, що витрачає чималі кошти на команду

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    Еліна Світоліна - Світоліна зізналася, що витрачає чималі кошти на команду
    Еліна Світоліна
    Фото взяте з сайту isport.ua

    Усіма фінансами займається її батько

    Перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна розповіла, що витрачає багато грошей на забезпечення своєї команди.

    «Доводиться виділяти чимало грошей. У мене в команді п'ятеро людей, а грошима займається мій батько.

    Він завжди мені все це розповідає. В рік на все сумарно йде близько трьохсот тисяч доларів. Це квитки, готелі і зарплати», - цитує тенісистку Tennis World.

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    Джерело: iSport.ua

    теніс Еліна Світоліна
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