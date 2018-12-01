Світоліна зізналася, що витрачає чималі кошти на команду
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Розсилка
Еліна Світоліна
Фото взяте з сайту isport.ua
Усіма фінансами займається її батько
Перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна розповіла, що витрачає багато грошей на забезпечення своєї команди.
«Доводиться виділяти чимало грошей. У мене в команді п'ятеро людей, а грошима займається мій батько.
Він завжди мені все це розповідає. В рік на все сумарно йде близько трьохсот тисяч доларів. Це квитки, готелі і зарплати», - цитує тенісистку Tennis World.
Джерело: iSport.ua