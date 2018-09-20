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    Світові ЗМІ – про відновлення Російського антидопінгового агентства: WADA займалося проституцією

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    Світові ЗМІ – про відновлення Російського антидопінгового агентства: WADA займалося проституцією

    Всесвітнє антидопінгове агентство отримує шквал критики після свого скандального рішеннЯ щодо Росії

    Оглядач ESPN Кіт Олберманн висловив думку, що виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) допустив прорахунок, відновивши у правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА).

    Про це він написав у своєму Twitter, на який підписано понад мільйон чоловік.

    «WADA, ви стали корумпованою та небезпечною організацією. Ви займалися проституцією, щоб стати безпорадною зброєю в руках безжалісного деспота. Розпустіть свій інститут, підіть у відставку і замолюйте свої гріхи. Чесний світ більше не хоче знати ваші імена», - написав Олберманн.

    Водночас, член правління національного антидопінгового агентства Німеччини (NADA) Андреа Гоцман висловив думку, що виконком Всесвітнього антидопінгового агентства зробив крок назад у боротьбі з допінгом.

    «Рішення WADA визнати РУСАДА відповідним у цей момент часу – крок назад для нас, тому що це рішення подає помилковий знак. Довіру до WADA сильно підірвано, - наводить Twitter NADA слова Гоцмана. - Образ незалежного регулятора був зруйнований сьогоднішнім рішенням виконкому WADA».

    Рішення повернути РУСАДА відповідність антидопінговому кодексу було прийнято у четвер, 20 вересня, на засіданні виконкому WADA на Сейшельських островах.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    Росія спорт допінг WADA скандал
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