Світові ЗМІ – про відновлення Російського антидопінгового агентства: WADA займалося проституцією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всесвітнє антидопінгове агентство отримує шквал критики після свого скандального рішеннЯ щодо Росії

Оглядач ESPN Кіт Олберманн висловив думку, що виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) допустив прорахунок, відновивши у правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА).

Про це він написав у своєму Twitter, на який підписано понад мільйон чоловік.

«WADA, ви стали корумпованою та небезпечною організацією. Ви займалися проституцією, щоб стати безпорадною зброєю в руках безжалісного деспота. Розпустіть свій інститут, підіть у відставку і замолюйте свої гріхи. Чесний світ більше не хоче знати ваші імена», - написав Олберманн.

Водночас, член правління національного антидопінгового агентства Німеччини (NADA) Андреа Гоцман висловив думку, що виконком Всесвітнього антидопінгового агентства зробив крок назад у боротьбі з допінгом.

«Рішення WADA визнати РУСАДА відповідним у цей момент часу – крок назад для нас, тому що це рішення подає помилковий знак. Довіру до WADA сильно підірвано, - наводить Twitter NADA слова Гоцмана. - Образ незалежного регулятора був зруйнований сьогоднішнім рішенням виконкому WADA».

Рішення повернути РУСАДА відповідність антидопінговому кодексу було прийнято у четвер, 20 вересня, на засіданні виконкому WADA на Сейшельських островах.

Джерело: Спорт-Экспресс