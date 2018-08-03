Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна тримає Бельгію на безпечній відстані



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«Маріуполь» після матчів з «Юргорденом» приніс Україні 0.3 бала

Перемога «Маріуполя» у матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги Європи над «Юргорденом» дозволила Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще одне очко.

До цього півочка Україна здобула завдяки нічиїй того ж «Маріуполя» у Швеції, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Шахтар» уже має чотири бонуси за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, а «Динамо», «Зоря» та «Ворскла» стартуватимуть у єврокубках пізніше.

Отже, в активі України наразі 5,5 очка або 1,1 бала.

Після реформи і сьома, і восьма, і дев'ята асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме – участь п’ятьох клубів: двох – у Лізі чемпіонів (один – у груповому раунді, один – у третьому кваліфікаційному) та трьох – у Лізі Європи (один – у груповому раунді, один – у третьому кваліфікаційному й один – у другому кваліфікаційному).

А от 10-та позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує у Лізі чемпіонів на етап раніше).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/21.