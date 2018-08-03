Ліга Європи. ФК «Маріуполь» обіграв «Юргорден» і вийшов у наступний етап кваліфікації

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Фото ФК «Маріуполь»

Український клуб за підсумками двох матчів зумів здолати шведів, яких вважали фаворитами

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2018/19 між «Маріуполем» і «Юргорденом» був прямим продовженням гри, яку можна було спостерігати тиждень тому у Стокгольмі. Шведи з перших хвилин заволоділи ініціативою, контролюючи м’яч. Українці, як і тиждень тому, розраховували на контратаки. До того ж, «Маріуполю» не було куди поспішати, адже виїзний рахунок 1:1 команду цілком влаштовував.

Рахунок 0:0 в Одесі змушував йти вперед гостей – «Юргордену» потрібно було забивати щонайменше одного разу, щоби зберігати шанси на продовження боротьби у єврокубках. Тому не було нічого дивного у тому, що вони з перших хвилин почали навантажувати захист українського клубу навісними передачами. «Маріуполь» до такого розвитку був готовий, зрозумівши стратегію суперника ще під час першої зустрічі.

Приазовці, на відміну від першого матчу, частіше та сміливіше йшли в атаку у номінально домашньому матчі. В одній з них Чурко прострілював у центр штрафного майданчика на Фоміна, однак Руслану вдало підставити ногу не вдалося. «Юргорден» відповів через кілька хвилин потужним ударом Мрабті зі штрафного. Худжамов перевів м’яч на кутовий. Було гаряче у володіннях Рустама і після виконання наступних подач від кутових прапорців, але захист відбився.

У відповідь «Маріуполь» ледь не забив після першої ж потенційно небезпечної контратаки. Чурко увійшов у карну зону та з гострого кута вирішив пробити, а не віддати на партнерів. Воротар шведів відбив м’яч на кутовий. Господарі на цьому не зупинилися, і після навісу з кутового Яворський головою пробив в отвір воріт «Юргордена» – Ісакссон і цього разу зіграв успішно, забравши м’яч у руки.

Загалом, гра була без моментів. Шведи, як уже було зазначено, багато навішували у штрафний майданчик господарів, а ті, у свою чергу, покладали великі надії на контратаки. «Юргорден» на удари здалеку не розраховував, а якщо такі і були (Мрабті наважився одного разу), то зі спробами спокійно справлявся Худжамов. А от «Маріуполь» міг і відкрити рахунок на 33-й хвилині Піхальонов узяв гру на себе, обіграв кількох опонентів на лінії штрафної, але пробив у підсумку поруч зі стійкою.

Наприкінці першого тайму м’яч таки влетів у ворота ФК «Маріуполь», але Баджі аж занадто допомагав собі руками у боротьбі з Биковим і Худжамовим. Тому свисток арбітра був цілком закономірним. На тому футболісти і відправилися у підтрибунні приміщення, аби відпочити й отримати настанови на другий тайм.

Фото ФК «Маріуполь»

Другу половину команди розпочали активно. Спочатку Фомін намагався прокинути м’яч повз воротаря після прострілу з лівого флангу. Забити Руслану завадив воротар, який вдало вийшов на перехоплення. Так само вдало хвилиною пізніше зіграв і Худжамов. Рустам впорався з ударом Баджі у дальній кут.

Ближче до середини тайму пристрасті на полі почали розпалюватися. Спочатку Ульссон сфолив проти Худжамова, просто врізавшись у голкіпера. Футболісти обох команди після цього поштовхалися, а арбітр показав жовті картки Фоміну та Баджі. Ульссон на цьому не зупинився і в одній з наступних атак під час удару головою в’їхав ліктем в обличчя Бикову. Захиснику довелося надавати допомогу, адже на його обличчі з’явилася кров. Суддя на цей момент уваги не звернув.

У ці хвилини склалося враження, що «Маріуполю» буде надзвичайно важко у час, що залишився. Проте, іншої думки був Олександр Піхальонок, який підібрав м’яч поблизу воріт суперників і наважився на удар з лінії штрафного майданчика. Можливо, Ісакссон і впорався б з цією спробою, але своє коліно вирішив підставити все той же Ульссон. І він нижньої кінцівки даного футболіста м’яч влетів у протилежний кут воріт – 1:0!

Після цього стало зрозуміло, що українська команда відійде у захист ще більшими силами. Крім того, Олександр Бабич вирішив випустити свіжого Вакулу, аби той спробував втекти від захисників під час контратак. На ривки Фоміна на останніх хвилинах розраховувати не доводилося, адже Руслан добряче напрацювався за весь поєдинок.

Чи то була така вказівка від тренера, чи то футболісти «Маріуполя» самі вирішили так глибоко відійти у захист, проте виникло побоювання, що все може завершитися так, як у Стокгольмі. І цього разу відчуття не підвело. Після прострілу зліва м’яч відлетів від когось з гравців «Юргордена» на 11-метрову позначку, звідки Баджі вирішив пробити елегантно п’ятою – і йому вдався гол-красень. Худжамов був прикритий гравцями, тому момент удару не бачив.

До завершення основного часу команди не особливо намагалися вирвати перемогу. Футболісти розуміли, що одна помилка може коштувати дорого. Саме тому вони вирішили перевести гру у додатковий час. А там уже на шостій хвилині «Маріуполь» отримав право на 11-метровий удар. Тищенко потужно пробив зі штрафного, Ісакссон невдало відбив м’яч перед собою. А там у боротьбі Ульссон порушив правила або проти Бикова, або проти Вакули. Як би там не було, головний арбітр порушення зафіксував, а Фомін реалізував пенальті, не залишивши шансів голкіперу.

І знову маріупольці ледь не пропустили у відповідь. На 105-й хвилині під час чергової навісної передачі захисники втратили Баджі, який головою пробив у дальній кут, але поцілив у стійку. Не втримали оборонці під час цієї атаки і Ульссона. Капітан «Юргордена» опинився першим на добиванні, але примудрився з кількох метрів влучити у п’яту точку Худжамову. Після чого Рустам накрив м’яч.

У другому додатковому таймі Олександр Бабич усіма силами намагався укріпити захист власної команди. І це йому вдалося. Ні удари Баджі, ні підключення воротаря Ісакссона не принесли гостям другого голу. Хоча емоції на полі іноді зашкалювали. Та більше голів у цей вечір не було, а це означає, що у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи вийшов ФК «Маріуполь». Наступний суперник ще серйозніший – французький «Бордо».

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Другий відбірний раунд

ФК «Маріуполь» (Україна) – «Юргорден» (Швеція) – 2:1 д.ч. (0:0, 1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – Піхальонок (63), 1:1 – Баджі (77), 2:1 – Фомін (97, пен)

«Маріуполь»: Худжамов, Білий (Чоботенко, 106), Яворський, Биков, Полегенько, Мишньов, Піхальонок, Тищенко (Кирюханцев, 110), Демірі (Дава, 116), Чурко (Вакула, 73), Фомін.

«Юргорден»: Ісакссон, Ларссон (Андерссон, 106), Карлстрьом (Вокер, 98), Радетинац (Козица, 89), Мрабті, Рінг (Даніельссон, 101), Ульссон, Аугустінссон, Баджі, Йоханссон, Ульверстад.

Попередження: Фомін (56), Баджі (56), Піхальонок (61), Аугустінссон (65), Карлстрьом (83), Ульссон (97), Ульверстад (114), Мрабті (120+2).

Перший матч – 1:1

«Главком»