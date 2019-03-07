Тадич, Льоріс, Лукаку і Марега претендендують на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів



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Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку

Тадич відзначився голом і двома результативними передачами в матчі з «Реалом», а Лукаку оформив дубль у зустрічі з «Парі Сен-Жермен»

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список з чотирьох футболістів, які претендують на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

До числа претендентів на нагороду увійшли:

нападник «Аякса» Душан Тадич,

воротар «Тоттенхем Хотспур» Уго Льоріс,

форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку

нападник «Порту» Мусса Марега.

Тадич відзначився голом і двома результативними передачами в матчі з «Реалом», Льоріс зберіг ворота «сухими» в грі з «Боруссією», Лукаку оформив дубль у зустрічі з «Парі Сен-Жермен», а Марега відзначився забитим м'ячем і гольовим пасом в матчі з «Ромою».

Нагадаємо, на цьому тижні в Лізі чемпіонів відбулися наступні матчі: «Боруссія» (Дортмунд) - «Тоттенхем» (0:1), «Реал» - «Аякс» (1:4), «ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед» (1:3) і «Порту» - «Рома» (3:1).