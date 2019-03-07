  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тадич, Льоріс, Лукаку і Марега претендендують на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

    • Розсилка
    Форвард &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Ромелу Лукаку - Тадич, Льоріс, Лукаку і Марега претендендують на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів
    Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку

    Тадич відзначився голом і двома результативними передачами в матчі з «Реалом», а Лукаку оформив дубль у зустрічі з «Парі Сен-Жермен»

    УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список з чотирьох футболістів, які претендують на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

    До числа претендентів на нагороду увійшли:

    • нападник «Аякса» Душан Тадич,
    • воротар «Тоттенхем Хотспур» Уго Льоріс,
    • форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку
    • нападник «Порту» Мусса Марега.

    Тадич відзначився голом і двома результативними передачами в матчі з «Реалом», Льоріс зберіг ворота «сухими» в грі з «Боруссією», Лукаку оформив дубль у зустрічі з «Парі Сен-Жермен», а Марега відзначився забитим м'ячем і гольовим пасом в матчі з «Ромою».

    Нагадаємо, на цьому тижні в Лізі чемпіонів відбулися наступні матчі: «Боруссія» (Дортмунд) - «Тоттенхем» (0:1), «Реал» - «Аякс» (1:4), «ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед» (1:3) і «Порту» - «Рома» (3:1).

    Читайте також
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ромелу Лукаку
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ