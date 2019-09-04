Український боксер обіцяє нокаутувати екс-чемпіона світу в чотирьох категоріях



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Іван Редкач обіцяє зробити з Бронером те ж, що й із Александером Фото із соцмереж

Іван Редкач не боїться сміливих висловлювань

Український боксер Іван Редкач, який боксує в напівсередній вазі, впевнений у тому, що йому під силу нокаутувати колишнього чемпіона в чотирьох вагових категоріях американця Едрієна Бронера.

Про це боксер повідомив в інтерв'ю Youtube-каналу EsNews, журналісти якого відвідали одне з тренувань Редкача під керівництвом легендарного Шейна Мозлі.

«Мозлі? З ним важко тренуватися, - каже Редкач. - Чому? Він змушує мене працювати, готуватися до великих перемог. Немає різниці, з ким я буду битися в наступному бою. Бронер, будь готовий, я нокаутую тебе. Вір мені.

Бронер каже, що це легкий бій для нього? Девон Александер говорив схоже. Але мені немає різниці, я важко тренуюся, вірю в себе, багато працюю з Шейном і обов'язково нокаутую Бронера».

Наразі сторони Редкача і Бронера перебувають на стадії переговорів про умови проведення бою.

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