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    Телеканал «Футбол» збрехав, що в екс-нападника збірної України проблеми з серцем?

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    Владислав Кулач заперечує&nbsp;&laquo;діагноз&raquo; телеканалу&nbsp;&laquo;Футбол&raquo;&nbsp;&nbsp; - Телеканал «Футбол» збрехав, що в екс-нападника збірної України проблеми з серцем?
    Владислав Кулач заперечує «діагноз» телеканалу «Футбол»  
    UA-Футбол

    Гравець спростував інформацію про свою хворобу

    Вчора, 29 травня, телеканал «Футбол» розповсюдив інформацію, мовляв, недавній кандидат до лав збірної України, нападник «Олександрії» Владислав Кулач змушений взяти паузу в кар'єрі через проблеми з серцем.

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    Сповіщалося, що поки стан здоров’я не буде стабілізований, футболіст на полі не з'являться.

    Деталей, правда, журналісти телеканалу Ахметова не вказали. А трохи згодом коментар проекту «Брутальний футбол» дав сам Кулач: «Хочу сказати, що зі мною все добре. Я просто смикнув ікру. Пізніше стався рецидив травми. Лікуюся досі, але з серцем у мене проблем ніколи не було».

    Відзначимо, що Кулач цієї зими перебрався з «Ворскли» в «Олександрію», проте ще жодного офіційного матчу за «чорно-жовто-зелених» так і не зіграв. Форвард з'являвся на полі в команді Володимира Шарана лише в зимових товариських матчах міжсезоння.

     Читайте також: Кулач забив дебютний гол за «Олександрію» (відео)
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олександрія Владислав Кулач
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