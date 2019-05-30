Телеканал «Футбол» збрехав, що в екс-нападника збірної України проблеми з серцем?



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Владислав Кулач заперечує «діагноз» телеканалу «Футбол» UA-Футбол

Гравець спростував інформацію про свою хворобу

Вчора, 29 травня, телеканал «Футбол» розповсюдив інформацію, мовляв, недавній кандидат до лав збірної України, нападник «Олександрії» Владислав Кулач змушений взяти паузу в кар'єрі через проблеми з серцем.

Сповіщалося, що поки стан здоров’я не буде стабілізований, футболіст на полі не з'являться.

Деталей, правда, журналісти телеканалу Ахметова не вказали. А трохи згодом коментар проекту «Брутальний футбол» дав сам Кулач: «Хочу сказати, що зі мною все добре. Я просто смикнув ікру. Пізніше стався рецидив травми. Лікуюся досі, але з серцем у мене проблем ніколи не було».

Відзначимо, що Кулач цієї зими перебрався з «Ворскли» в «Олександрію», проте ще жодного офіційного матчу за «чорно-жовто-зелених» так і не зіграв. Форвард з'являвся на полі в команді Володимира Шарана лише в зимових товариських матчах міжсезоння.