Кулач забив дебютний гол за «Олександрію» (відео)



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«Олександрія» зіграла свій заключний спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Суперником «міщан» був першолігівий «Оболонь-Бровар».

Особливої боротьби в матчі не вийшло. Олександрійці, задіявши, напевно, всіх гравців, які могли взяти участь у матчі, відвантажили у ворота пивоварів чотири сухих м'ячі.

Окремо варто відзначити, що свій дебютний гол за нову команду забив новачок Владислав Кулач.

«Олександрія» - «Оболонь-Бровар» - 4:0

Голи: 1:0 – Паламар (14). 2:0 – Сітало (21). 3:0 – Кулач (28). 4:0 – Валерій Лучкевич (90)

«Олександрія» (перший тайм): Паньків, Бабогло, Євген Протасов, Олексій Довгий (к), Віталій Пономар, Цуріков, Бухал, Сітало, Кулач, Павло Пашаєв, Максим Задерака; другий тайм – Паньків, Стецьков, Шкіндер, Бухал, Цуріков, Євген Протасов, Дришлюк, Валерій Лучкевич, Сітало, Кулач, Віталій Пономар; з 61-ї хвилини – Дмитро Рудик, Стецьков, Дедечко, Шендрик, Станіслав Микицей, Гречишкін, Андрій Запорожан, Банада, Артем Полярус, Валерій Лучкевич, Кирило Ковалець

«Оболонь-Бровар»: Василь Литвиненко, Єгор Прокопенко, Валерій Степаненко, Андрій Семенко, Євген Шевченко, Богдан Покойви (Микита Безуглий, 31), Михайло Шишка, Максим Покотилюк, Олександр Гуськов, Денис Островський, Араміс Кузів

Олександрія - Оболонь-Бровар - 4:0

22 лютого «Олександрія» повернеться в Україну, де вже 25 лютого зіграє матч української Прем’єр-ліги з «Шахтарем».

Джерело: UA-Футбол