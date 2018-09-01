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    Теніс. Репантіньї. Українка виграла другий парний титул у сезоні

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    Маргарита Білоконь. Фото надане інформаційним агенством 1news.com.ua - Теніс. Репантіньї. Українка виграла другий парний титул у сезоні
    Маргарита Білоконь. Фото надане інформаційним агенством 1news.com.ua

    Маргарита Білоконь стала чемпіонкою змагань у Канаді

    У вирішальному матчі турніру ITF Juniors першої категорії 17-річна українка і її ровесниця з Японії Нахо Сато, які отримали другий номер посіву, обіграли перших сіяних Елізабетту Коччарето з Італії та датчанку Клару Таусон. Рахунок зустрічі 6: 2, 4: 6, 10-4.

    Відзначимо, що Білоконь і Сато провели перший спільний турнір. Киянка оформила свій четвертий парний титул за час виступів на турнірах ITF Juniors і другий у поточному сезоні: у червні вона стала чемпіонкою змагань першої категорії у Берліні.

    Нагадаємо, що на цьому ж турнірі в одиночному розряді продовжує виступ Вікторія Дьома, яка сьогодні проведе фінальний матч проти лідера посіву Клари Таусон з Данії.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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