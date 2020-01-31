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    Новини

    Тенісист Стаховський презентував власну марку вина (фото)

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    Вино від Стаховського&nbsp; - Тенісист Стаховський презентував власну марку вина (фото)
    Вино від Стаховського 
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    У ході презентації тенісист провів благодійний аукціон з лотами від світових зірок

    Український тенісист Сергій Стаховський презентував у Києві власну марку вина.

    Спортсмен презентував червоне «Ace by Stakhovsky» та біле «W by Stakhovsky». Раніше вино від Стаховського вже надійшло в продажу.

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    Тенісист Стаховський презентував власну марку вина (фото)
    Тенісист Стаховський презентував власну марку вина (фото)
    Тенісист Стаховський презентував власну марку вина (фото)
    Інстаграм

    У ході презентації спортсмен також провів благодійний аукціон з лотами від Андрія Шевченка, Новака Джоковича, Рафаеля Надаля, Ольги Харлан та інших зірок спорту.

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    Сергій Стаховський теніс
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