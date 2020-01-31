Тенісист Стаховський презентував власну марку вина (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вино від Стаховського Інстаграм

У ході презентації тенісист провів благодійний аукціон з лотами від світових зірок

Український тенісист Сергій Стаховський презентував у Києві власну марку вина.

Спортсмен презентував червоне «Ace by Stakhovsky» та біле «W by Stakhovsky». Раніше вино від Стаховського вже надійшло в продажу.

У ході презентації спортсмен також провів благодійний аукціон з лотами від Андрія Шевченка, Новака Джоковича, Рафаеля Надаля, Ольги Харлан та інших зірок спорту.

Читайте також: Китайським біатлоністам заборонили повертатися на батьківщину з Кубка світу