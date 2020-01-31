Китайським біатлоністам заборонили повертатися на батьківщину з Кубка світу



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Бьорндален та Домрачева у Китаї з місцевими біатлоністами Фейсбук

Спортсмени залишилися в Європі до чемпіонату світу

Китайським біатлоністам заборонили повертатися на батьківщину після виступів на етапах Кубка світу в Європі. Про це повідомив тренер чоловічої збірної восьмиразовий олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бьорндален.

Рішення спричинено епідемією смертельного коронавірусу в Китаї. Біатлоністи мали виступати на Китайських зимових іграх, однак їх скасували.

«Ми вже прямували до аеропорту в Мюнхені, коли надійшло це повідомлення. Ми зупинили всі автомобілі. Потім підійшов начальник команди та сказав, що нам заборонили повертатися до Китаю. Відтак ми зможемо максимально ефективно підготуватися до чемпіонату світу. Вирушимо до Рупольдинґу, там чудові умови», - передає слова Бьорндалена VG.

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Наразі знаменитий норвежець готує до чемпіонату світу двох чоловіків та трьох жінок.

У Китаї Бьорндален працює з місцевими біатлоністами разом з дружиною Дар’єю Домрачевою.