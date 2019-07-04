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    Тенісиста Томича позбавилих всіх призових, які він заробив на Вімблдоні

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    Тенісиста Томича позбавилих всіх призових, які він заробив на Вімблдоні

    На думку рефері, виступ Бернарда Томича в матчі першого кола з Жо-Вільфрідом Цонга не відповідав професійним стандартам

    Австралійський тенісист Бернард Томич, який лише за 58 хвилин програв на Вімблдоні представнику Франції Жо-Вільфріду Цонгі з рахунком 2:6, 1:6, 4:6, оштрафований на всю суму призових, яку мав отримати за участь в першому колі - 45 тис. фунтів.

    «Від усіх гравців очікується виступ згідно з професійними стандартами в кожному матчі турніру «Великого шолома». Якщо на думку рефері, гра тенісиста не відповідала професійним стандартам, то рефері може визнати гравця порушником і зобов'язати його сплатити штраф.

    На думку рефері, виступ Бернарда Томича в матчі першого кола з Жо-Вільфрідом Цонга не відповідав професійним стандартам. Він буде оштрафований на максимальну суму в 45 тис. фунтів, яка буде вирахувана з призових», - цитує текст рішення The Guardian.

    Джерело: Чемпионат.com

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