Тенісисти Існер і Опелка подали 64 ейси в матчі турніру в Атланті



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Джон Існер

Джон Існер 33 рази подав навиліт, а Райлі Опелка - 31

Американський тенісист Джон Існер не зміг захистити титул на турнірі в Атланті (США). У матчі другого кола він програв співвітчизнику Райллі Опелці з рахунком 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7). Тривалість протистояння становила 2 годині 35 хвилин.

Джон, який є п'ятикратним переможцем цих змагань, 33 рази подав навиліт, здійснив 8 подвійних помилок і не реалізував жодного з 3 брейк-пойнтів. На рахунку його суперника 31 ейс, 3 подвійні помилки і жодного брейка.

За вихід до півфіналу змагань Опелка посперечається з представником Великобританії Даніелем Евансом.

У торішньому фіналі Існер переміг співвітчизника Райана Харрісона з рахунком 5:7, 6:3, 6:4.