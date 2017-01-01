Тенісистка Вінус Вільямс уникнула покарання за ДТП зі смертельним наслідком

Адвокати сім'ї загиблого заявили, що висновки поліції невірні

Поліція поставила крапку у розслідуванні ДТП зі смертельними наслідками, у яку була залучена тенісистка Вінус Вільямс. Поліцейські вирішили не пред'являти звинувачень, повідомляє регіональне видання Sun-Sentinel. Газета цитує звіт поліцейського управління міста Палм-Біч-Гарденс, де сталося ДТП. Поліція прийшла до висновку, що спортсменка не



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Вінус Вільямс. Фото Reuters

Адвокати сім'ї загиблого заявили, що висновки поліції невірні

Поліція поставила крапку у розслідуванні ДТП зі смертельними наслідками, у яку була залучена тенісистка Вінус Вільямс.

Поліцейські вирішили не пред'являти звинувачень, повідомляє регіональне видання Sun-Sentinel.

Газета цитує звіт поліцейського управління міста Палм-Біч-Гарденс, де сталося ДТП. Поліція прийшла до висновку, що спортсменка не порушувала правил дорожнього руху у момент інциденту, передає ТАСС.

Смертельна аварія сталася у Палм-Біч-Гарденс 9 червня цього року. Вільямс на позашляховику Toyota Sequoia зіткнулася з Hyundai Accent на перехресті. Пасажир іншого автомобіля – 78-річний Джером Барсон – був госпіталізований і помер через 13 днів. Його дружина, яка була за кермом, потрапила в лікарню з переломами, але вижила.

Спочатку у звіті про аварію було сказано, що Вільямс винна у ДТП. Передбачалося, що вона порушила правила перетину перехресть, не поступившись дорогою. Після цього сім'я чоловіка подала на спортсменку до суду.

Однак потім у розпорядженні поліції виявилося відео, на якому було видно, що тенісистка діяла у межах ПДР, в'їжджаючи на перехрестя. Вона пояснила, що затрималася на перехресті, так як автомобіль перед нею повертав ліворуч.

Дружина Барсона виїхала на перехрестя, коли для неї загорівся зелений сигнал світлофора, і теж, таким чином, не порушувала правил.

Адвокати сім'ї загиблого заявили, що висновки поліції невірні, і відкликати свій позов вони не збираються.

37-річна Вінус Вільямс – найтитулованіша тенісистка сучасності. Вона є семикратною переможницею турнірів Великого шолома в одиночному розряді, з них п'ять перемог були здобуті на Вімблдоні. У парному розряді американка шість разів вигравала Вімблдон, чотири рази – відкритий чемпіонат Австралії, по два рази – відкриті чемпіонати Франції та США. Вінус разом з молодшою сестрою Сереною тричі вигравала Олімпійські ігри у змаганнях серед пар (2000, 2008, 2012).

Джерело: Newsru.com