Тернопільська «Нива» погрожує знятися з чемпіонату України через суддівство (відео)

На думку клубу, у крайньому поєдинку арбітри «вбили» команду

Тернопільська «Нива» може припинити свою участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги. Про це йдеться в офіційній заяві клубу, яка опублікована на сайті команди. «Події, які відбулися одразу ж після фінального свистка матчу «Нива» – «Агробізнес», на наш погляд, були повністю спровоковані



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На думку клубу, у крайньому поєдинку арбітри «вбили» команду

Тернопільська «Нива» може припинити свою участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги.

Про це йдеться в офіційній заяві клубу, яка опублікована на сайті команди.

«Події, які відбулися одразу ж після фінального свистка матчу «Нива» – «Агробізнес», на наш погляд, були повністю спровоковані діями бригади арбітрів на чолі з львів'янином Андрієм Холявком, який протягом другого тайму систематично «вбивав» тернопільську команду, апогеєм чого стало призначення у наші ворота неіснуючого пенальті на 90+4 хвилині гри», - йдеться у зверненні.

«Усвідомлюючи всю принциповість поєдинку, цей арбітр вчинив нхабно та цинічно, довівши свою повну некомпетентність. Чи, можливо, у нього була зацікавленість у перемозі саме однієї з команд?» - риторично запитується у заяві.

«У цьому році наша команда вже не вперше зіткнулася з упередженим суддівством. Два тижні тому ще один львівський арбітр Роман Блавацький робив усе можливе, щоб завадити нашій перемозі. Тоді воля та характер допомогли «Ниві» здобути три очки. Але цього разу арбітри вчинили по-своєму», - продовжується.

«Футбольний клуб «Нива» Тернопіль вимагає від усіх компетентних органів Федерації футболу України найближчим часом дати об'єктивну оцінку щодо дій бригади арбітрів у матчі «Нива» – «Агробізнес». Якщо не послідує жодної реакції чи будуть застосовані санкції до нашого клубу – «Нива» припинить свою участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги», - підсумовується у зверненні.

Зазначимо, що рефері ж відразу після фінального свистка тікав з поля у напрямку пожежної машини, де і знайшов захист з боку стюардів та правоохоронних органів.