Тіло зниклого волинського чиновника знайшли на дні озера



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Олексій Веремійчик зник 12 жовтня Фото із соцмереж

Олексія Веремійчика шукали понад чотири доби

В озері Люб’язь у Любешівському районі знайшли тіло директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика.

Тіло знайшли приблизно в тому ж місці, де і перекинувся човен.

Нагадаємо, повідомлення про трагедію до поліції надійшло 12 жовтня по 16:00 від медиків. Четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна на озері Люб'язь в Любешівському районі. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом він зник.

З того моменту і до недавнього часу тривали пошуки Олексія Веремійчика. Рідні до останнього сподівалися, що він вийшов з води і не може вибратися з очеретів чи заблукав у лісі.