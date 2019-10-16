Дружина зниклого чиновника: Олексій щодня плавав, моржував, він не міг втонути



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Анна Веремійчик вірить, що її чоловік живий Фото із соцмереж

Пошуки Олексія Веремійчика тривають п’яту добу

Дружина зниклого на озері Любязь Любешівського району директора дератменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика Анна розповіла, що чоловік перед роботою чимало плавав у басейні, а також моржував. Тож жінка певна – Олексій десь на березі і чекає на допомогу.

Про це йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Пошуки Олексія Веремійчика тривають із 12 жовтня. Анна Веремійчик розповіла, що за свідченнями чоловіків, які також були у човні, прочесували один з берегів. Та коли наступного дня жінка подивилася останні фото з чоловіком, вона зрозуміла, що пошуки треба було розширювати і на ще один берег. Тож протягом двох днів увагу зосереджували на іншому місці.

«Він плавав по 15 басейнів зранку перед роботою, він моржував, я знаю, що він абсолютно нормально би перебував у холодній воді, він доплив би. Просто чому мені сказали про один берег, якщо я могла б шукати і на іншому», – розповіла жінка.

Трьох інших чоловіків, які також випали з човна, оглянули лікарі. Двох із них не госпіталізовували, одного госпіталізували та виписали наступного дня.

На місці працюють дві групи водолазів і з Шацька та Луцька, тралять територію озера. Після огляду 15-ти гектарів дні тіла не знайшли.

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