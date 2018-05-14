«Титан» вперше в історії здобув бронзові медалі чемпіонату України з футзалу

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Фото АФУ

Команда з Покровського оформила перемогу над «ХІТом»

У Києві відбувся другий матч «бронзової» серії плей-офф чемпіонату України серед команд Вищої ліги «Екстра-ліга» сезону-2017/18.

За його підсумками визначився володар бронзових медалей у цьому сезоні, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

«ХІТ» мав вигравати другий поєдинок серії, щоб зрівняти рахунок і мати шанси на завоювання бронзових медалей.

Однак, вже на початку матчу підопічні Олега Лук’яненка були змушені корегувати свої плани. Спочатку їм не вдалося забити швидкий гол, щоб мати змогу контролювати гру, а потім після випаду «Титану» Чепорнюк зрізав м’яч у власні ворота, намагаючись перервати простріл Єрьоміна.

Після цього пропущеного голу кияни пішли відіграватись, але замість цього отримали ще два м’ячі у свої ворота.

На початку другого тайму «ХІТ» все-таки зміг «розмочити» Мельника. Після цього «кабельники» пішли знову вперед, намагаючись забити ще раз. Але всі спроби підопічних Олега Лук’яненка зводились майже до нуля, оскільки у завершальній стадії атак у столичної команди не виходило майже нічого.

Під кінець поєдинку команди догравали гру, а фінальна сирена зафіксувала перемогу «Титану», який вперше у своїй історії здобув бронзові медалі чемпіонату України.

Екстра-ліга України з футзалу

Серія за третє місце

«ХІТ» (Київ) – «Титан» (Покровське) – 1:3

Голи: Корнійчук (22) – Чепорнюк (5 – автогол, 11 – автогол), Леміш (10)

Рахунок у серії – 0:2