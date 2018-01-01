Топ-10 футболістів, які найбільше подешевшали за 2017-й рік
- Сьогодні, 18:26
-
Розсилка
Найбільше впав у ціні гравець «Баварії»
Портал Transfermarkt склав рейтинг зіркових гравців, який найбільше подешевшали у період з 1 січня 2017 року по 1 січня 2018 року.
Найбільше впав у ціні гравець «Баварії» Томас Мюллер, а найменше екс-гравець «Шахтаря» Фернандінью.
1. Томас Мюллєр («Баварія»)
Вік – 28
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 75 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 45 млн євро
2. Венсан Компані («Манчестер Сіті»)
Вік – 31
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 30 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 10 млн євро
3. Хамес Родрігес («Баварія»)
Вік – 26
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 70 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 50 млн євро
4. Арда Туран («Барселона»)
Вік – 30
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 28 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 12 млн євро
5. Вейн Руні («Евертон»)
Вік – 32
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 30 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 15 млн євро
6. Санті Касорла («Арсенал»)
Вік – 33
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 20 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 5 млн євро
7. Гарет Бейл («Реал Мадрид»)
Вік – 28
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 90 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 75 млн євро
8. Анхель Ді Марія (ПСЖ)
Вік – 29
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 55 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 40 млн євро
9. Хесус Навас («Севілья»)
Вік – 32
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 20 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 6 млн євро
10. Фернандінью («Манчестер Сіті»)
Вік – 32
Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 28 млн євро
Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 15 млн євро
Джерело: Футбол 24