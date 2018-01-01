Топ-10 футболістів, які найбільше подешевшали за 2017-й рік

Найбільше впав у ціні гравець «Баварії»

Портал Transfermarkt склав рейтинг зіркових гравців, який найбільше подешевшали у період з 1 січня 2017 року по 1 січня 2018 року. Найбільше впав у ціні гравець «Баварії» Томас Мюллер, а найменше екс-гравець «Шахтаря» Фернандінью. 1. Томас Мюллєр («Баварія») Вік – 28 Ринкова ціна станом на 1 січня 2017



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Томас Мюллер. Фото: Getty Images

Найбільше впав у ціні гравець «Баварії»

Портал Transfermarkt склав рейтинг зіркових гравців, який найбільше подешевшали у період з 1 січня 2017 року по 1 січня 2018 року.

Найбільше впав у ціні гравець «Баварії» Томас Мюллер, а найменше екс-гравець «Шахтаря» Фернандінью.

1. Томас Мюллєр («Баварія»)

Вік – 28

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 75 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 45 млн євро

2. Венсан Компані («Манчестер Сіті»)

Вік – 31

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 30 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 10 млн євро

3. Хамес Родрігес («Баварія»)

Вік – 26

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 70 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 50 млн євро

4. Арда Туран («Барселона»)

Вік – 30

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 28 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 12 млн євро

5. Вейн Руні («Евертон»)

Вік – 32

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 30 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 15 млн євро

6. Санті Касорла («Арсенал»)

Вік – 33

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 20 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 5 млн євро

7. Гарет Бейл («Реал Мадрид»)

Вік – 28

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 90 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 75 млн євро

8. Анхель Ді Марія (ПСЖ)

Вік – 29

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 55 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 40 млн євро

9. Хесус Навас («Севілья»)

Вік – 32

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 20 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 6 млн євро

10. Фернандінью («Манчестер Сіті»)

Вік – 32

Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 28 млн євро

Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 15 млн євро

Джерело: Футбол 24