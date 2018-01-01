  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Топ-10 футболістів, які найбільше подешевшали за 2017-й рік

    Найбільше впав у ціні гравець «Баварії»
    Портал Transfermarkt склав рейтинг зіркових гравців, який найбільше подешевшали у період з 1 січня 2017 року по 1 січня 2018 року. Найбільше впав у ціні гравець «Баварії» Томас Мюллер, а найменше екс-гравець «Шахтаря» Фернандінью. 1. Томас Мюллєр («Баварія») Вік – 28 Ринкова ціна станом на 1 січня 2017
    • Сьогодні, 18:26
    • Розсилка
    Томас Мюллер. Фото: Getty Images
    Томас Мюллер. Фото: Getty Images

    Найбільше впав у ціні гравець «Баварії»

    Портал Transfermarkt склав рейтинг зіркових гравців, який найбільше подешевшали у період з 1 січня 2017 року по 1 січня 2018 року.

    Найбільше впав у ціні гравець «Баварії» Томас Мюллер, а найменше екс-гравець «Шахтаря» Фернандінью.

    1. Томас Мюллєр («Баварія»)

    Вік – 28
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 75 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 45 млн євро

    2. Венсан Компані («Манчестер Сіті»)

    Вік – 31
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 30 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 10 млн євро

    3. Хамес Родрігес («Баварія»)

    Вік – 26
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 70 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 50 млн євро

    4. Арда Туран («Барселона»)

    Вік – 30
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 28 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 12 млн євро

    5. Вейн Руні («Евертон»)

    Вік – 32
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 30 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 15 млн євро

    6. Санті Касорла («Арсенал»)

    Вік – 33
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 20 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 5 млн євро

    7. Гарет Бейл («Реал Мадрид»)

    Вік – 28
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 90 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 75 млн євро

    8. Анхель Ді Марія (ПСЖ)

    Вік – 29
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 55 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 40 млн євро

    9. Хесус Навас («Севілья»)

    Вік – 32
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 20 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 6 млн євро

    10. Фернандінью («Манчестер Сіті»)

    Вік – 32
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2017 року – 28 млн євро
    Ринкова ціна станом на 1 січня 2018 року – 15 млн євро

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ