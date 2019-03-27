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    «Тоттенхем» хоче приймати на своєму новому стадіоні матчі американської НФЛ

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    «Тоттенхем» хоче приймати на своєму новому стадіоні матчі американської НФЛ

    Президент «Тоттенхема» хоче, щоб новий стадіон його клубу став домашньою ареною для першої команди НФЛ за межами США

    «Тоттенхем Хотспур» висловив бажання приймати на своєму новому 62-тисячному стадіоні домашні матчі команди НФЛ, а в майбутньому - Супербоул.

    Раніше стало відомо, що 3 квітня «Тоттенхем» проведе перший матч на арені «Тоттенхем Стедіум». У цей день лондонський клуб в матчі 31-го туру чемпіонату Англії зустрінеться з «Крістал Пелас».

    Президент «Тоттенхема» Даніель Леві хоче, щоб новий стадіон його клубу став домашньою ареною для першої команди НФЛ за межами США, а також прийняв Супербоул - головний матч сезону НФЛ, повідомляє Mirror.

    Нагадаємо, що раніше «шпори» виступали на стадіоні «Уайт Харт Лейн», який був демонтований в травні 2017 року. Останні майже два роки лондонці проводили домашні матчі на стадіоні «Уемблі».

    Джерело: Чемпионат.com

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