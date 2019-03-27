«Тоттенхем» хоче приймати на своєму новому стадіоні матчі американської НФЛ
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Президент «Тоттенхема» хоче, щоб новий стадіон його клубу став домашньою ареною для першої команди НФЛ за межами США
«Тоттенхем Хотспур» висловив бажання приймати на своєму новому 62-тисячному стадіоні домашні матчі команди НФЛ, а в майбутньому - Супербоул.
Раніше стало відомо, що 3 квітня «Тоттенхем» проведе перший матч на арені «Тоттенхем Стедіум». У цей день лондонський клуб в матчі 31-го туру чемпіонату Англії зустрінеться з «Крістал Пелас».
Президент «Тоттенхема» Даніель Леві хоче, щоб новий стадіон його клубу став домашньою ареною для першої команди НФЛ за межами США, а також прийняв Супербоул - головний матч сезону НФЛ, повідомляє Mirror.
Нагадаємо, що раніше «шпори» виступали на стадіоні «Уайт Харт Лейн», який був демонтований в травні 2017 року. Останні майже два роки лондонці проводили домашні матчі на стадіоні «Уемблі».
Джерело: Чемпионат.com